Политика

Андрей Турчак поднялся на 9-е место в рейтинге ведущих политиков России

Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета партии «Единая Россия», сенатор от Псковской области Андрей Турчак занял 9 место в рейтинге 100 ведущих политиков России. Очередную версию списка по итогам апреля представило Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

«В условиях активной подготовки к праймериз "Единой России" усиливается влияние секретаря генсовета партии Андрея Турчака (с 10-го на 9-е место)», - отметил генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

Рейтинг ведущих политиков РФ по итогам марта традиционно возглавляет президент Владимир Путин. Кроме него, в группу с очень сильным влиянием входят Михаил Мишустин, Антон Вайно, Сергей Собянин, Дмитрий Медведев, Сергей Кириенко, Алексей Громов, Николай Патрушев, Андрей Турчак, Игорь Сечин, Александр Бортников, Антон Силуанов, Александр Бастрыкин, Дмитрий Песков, Эльвира Набиуллина, Алексей Миллер, Сергей Шойгу, Вячеслав Володин и Сергей Лавров.

Напомним, по итогам марта Андрей Турчак впервые занял 10 место в рейтинге 100 ведущих политиков России.