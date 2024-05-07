Политика

Фракция «Яблоко» в областном Собрании голосует против преобразования пяти районов в округа

Фракция «Яблоко» в Псковском областном Собрании депутатов будет голосовать против преобразования Усвятского, Дновского, Порховского, Плюсского и Бежаницкого районов в муниципальные округа. Об этом лидер фракции Артур Гайдук заявил в ходе внеочередной сессии 7 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Сельское волостное самоуправление в стране существует со старых времен. Даже в СССР существовали сельские советы, потому что на уровне каждой деревни невозможно решить актуальные вопросы. Эта реформа не вызвана ни социальными, ни экономическими причинами. Единственная причина – это упрощение вертикали власти», - сказал Артур Гайдук.

Он добавил, что муниципальная реформа несет «неположительные социальные и экономические последствия», власти округов получают «переизбыток полномочий» и не смогут «разорваться» на все населенные пункты и мелкие проблемы их жителей.

Более того, продолжил Артур Гайдук, процесс преобразования проходит с серьёзными нарушениями, не учитывается мнение населения, оказывается давление на депутатов.

В связи с этим фракция «Яблоко» на сессии регионального парламента голосует против преобразования районов в округа.