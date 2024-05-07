Александр Борисов: Президент продолжит работать на благо жителей и процветания страны

Президент России Владимир Путин уверенно победил на выборах, что говорит о высоком уровне доверия населения к действующему лидеру, прокомментировал церемонию вступления Владимира Путина в должность президента России заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Борисов.
Депутат заметил, что новый срок полномочий — возможность не сбавлять темп, продолжить работать на благо жителей и процветания страны.
«В своем послании Федеральному Собранию президент озвучил основные направления, активная работа по ним уже ведется. Наша задача — оказывать нашему лидеру максимальную поддержку, чтобы в ближайшие шесть лет Россия шла вперед и становилась с каждым днем еще лучше», - заключил парламентарий.
Напомним, Владимир Путин на церемонии инаугурации принес присягу и официально стал президентом России. Он пробудет на посту следующие шесть лет — до 2030 года.