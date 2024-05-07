Политика

Александр Борисов: Президент продолжит работать на благо жителей и процветания страны

Президент России Владимир Путин уверенно победил на выборах, что говорит о высоком уровне доверия населения к действующему лидеру, прокомментировал церемонию вступления Владимира Путина в должность президента России заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Борисов.

«Сегодня, в преддверии важнейшего дня нашей страны праздника — Дня Победы — Владимир Владимирович вступил в должность президента Российской Федерации. И это, действительно, историческое событие. За последние годы в стране набран хороший темп развития, реализуются национальные проекты, государственные программы, в том числе много положительных изменений произошло в Псковской области», - обратил внимание Александр Борисов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Депутат заметил, что новый срок полномочий — возможность не сбавлять темп, продолжить работать на благо жителей и процветания страны.

«В своем послании Федеральному Собранию президент озвучил основные направления, активная работа по ним уже ведется. Наша задача — оказывать нашему лидеру максимальную поддержку, чтобы в ближайшие шесть лет Россия шла вперед и становилась с каждым днем еще лучше», - заключил парламентарий.

Напомним, Владимир Путин на церемонии инаугурации принес присягу и официально стал президентом России. Он пробудет на посту следующие шесть лет — до 2030 года.