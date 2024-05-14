Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
творог правда и мифы
ENERGY кешбэк-игра
дело ФАПное
топ заведений для выпускников
педагоги лучшие из лучших
Господин Рейтингомер
НОВЫЙ TIGGO 8 PRO
взгляд в будущее ИТ в образовании
Кабельный потенциал
экзотика агротуризм
день победы великие луки
ПЭМЗ ищет сотрудников
где в Пскове получить права
Игорь Иванов о профсоюзах
места для выпускного
ритуалы памяти
 
 
 
ещё Политика 14.05.2024 11:130 Путин назначил новый состав администрации президента 14.05.2024 14:260 Путин переназначил семерых полпредов президента 14.05.2024 13:580 «Дневной дозор»: министр обороны из гражданских 14.05.2024 11:130 Путин назначил новый состав администрации президента 13.05.2024 18:120 Рейтингомер: приговор Вилкову, отставка после отписки и убытки госмедиахолдинга. ВИДЕО 13.05.2024 17:350 Рейтингомер: приговор Вилкову, отставка после отписки и убытки госмедиахолдинга
 
 
 
Самое популярное 08.05.2024 07:000 С шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области 10.05.2024 15:353 До семи увеличилось число погибших в ДТП с утонувшим автобусом в Петербурге 12.05.2024 21:360 В Псковской области простились с шестью погибшими в ходе СВО военными 13.05.2024 13:110 Ярмарка белорусских товаров откроется в Пскове 08.05.2024 11:210 График движения автобусов изменился в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

«Дневной дозор»: министр обороны из гражданских

14.05.2024 13:58|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему назначения Алексея Белоусова министром обороны России. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

Андрей Белоусов (в центре). Фото: пресс-служба правительства России

В соответствии с поправками в Конституцию после выборов президента в России прямо сейчас формируется новый состав правительства. Чуть ранее на федеральном уровне успели назвать практически всех вице-премьеров и министров. А затем воскресным вечером определились и с кандидатурой министра обороны.

Нужно сказать, что тут не реализовался ни один из озвученных политологами и аналитиками прогнозов… Владимир Путин неожиданно для всех внёс на должность главы оборонного министерства кандидатуру первого вице-премьера Андрея Белоусова, который ранее возглавлял министерство экономического развития. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на этом фоне пояснил, что Владимир Путин вышел с предложением назначить гражданского чиновника на пост главы Минобороны из-за необходимости внедрения инноваций. А также потому, что чувствует необходимость «вписать» экономику силового блока в экономику страны. Ведь доля расходов бюджета на оборону в последние годы выросла. 

Предложение поступило в Совет Федерации. Тем временем все, кто так или иначе связан с армией, начинают рассуждать о том, как это назначение скажется на работе оборонного ведомства. Новый министр в период проведения спецоперации — хорошо это или плохо? Суждения звучат разные. Отставку Сергея Шойгу многие требовали ещё года полтора-два назад. Однако свой пост он не покинул, хотя и столкнулся с падением рейтингов. Позиции его казались достаточно незыблемыми даже на фоне коррупционного скандала с заместителем.

Да, Сергей Шойгу не был выходцем из вооружённых сил. Однако он был человеком в погонах и много лет возглавлял министерство по чрезвычайным ситуациям. У нынешнего назначенца бэкграунд абсолютно другой. Он экономист. И долгое время занимался научной работой в этой сфере.

Если подумать, то в России уже были министры обороны из числа гражданских, например, Анатолий Сердюков (к слову, тоже экономист). В армии его кандидатуру многие не принимали (именно потому, что он до этого назначения никакого отношения к вооружённым силам не имел). Однако именно он сумел убедить политическое руководство практически втрое повысить военнослужащим денежное довольствие, а помимо этого получил на перевооружение армии и флота десятки триллионов рублей. 

Впрочем, не всё столь однозначно…  Аналитики отмечают: «министр из гражданских» подходил к армии как к бизнес-структуре, пытаясь её оптимизировать. И из-за этого допустил множество противоречивых решений. И вот сегодня Россия может получить в качестве министра обороны ещё одного «неармейского человека». Какие преимущества, а какие «подводные камни» есть у такого решения? Для программы «Дневной дозор» своими прениями поделились депутаты и люди в погонах.

Работа по формированию нового правительства идёт без выходных. Например, в понедельник в столице проходило утверждение вице-премьеров, а на вторник намечено утверждение министров экономического блока. Об этом напомнил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. Он заострил внимание на том, что работа по формированию нового правительства велась все выходные. Продолжается она и сейчас. Говоря о перспективе назначения гражданского лица на на пост министра обороны, депутат Госдумы Александр Козловский напомнил, что подобная практика в России существует давно. Даже Сергей Шойгу де-факто не являлся профессиональным военным, хотя был очень погружён в эту сферу.

«И все предыдущие министры были гражданские, и Сердюков, и Иванов. На сегодняшний день назначение Андрея Рэмовича – это продолжение этих традиций. Такие же традиции существуют и во многих европейских странах. Поэтому по всему миру эта практика применяется. Все-таки руководитель непосредственно военного направления – это начальник генерального штаба, который у нас тоже есть и отвечает за эту составляющую. А у министра иная задача, осуществлять общее руководство. Конечно, нужен был крепкий управленец высшего класса, чтобы ввести те изменения, которые на сегодняшний день необходимы в связи с новыми реалиями жизни».

По словам Александра Козловского, выбор кандидатуры Андрея Белоусова на этом фоне неслучаен. Он — и экономист, и управленец. Вместе с тем он погружён в реальные проблемы сектора экономики. И благодаря этому, уверен собеседник, экс-глава Минэкономразвития сумеет справиться с задачами, которые ставит перед ним президент на новом посту. Александр Козловский также выказал мнение о том, что работа министерства обороны будет переформатирована. И это приведёт к усилению страны.

Тем временем у Александра Сотника, бывшего начальника штаба 76-й дивизии ВДВ, а ныне — заместителя генерального директора ЗАО «ПсковПищепром» мнение о кадровых перестановках неоднозначное. Он признался, что был очень удивлён предложению назначить гражданское лицо на пост министра обороны. А затем высказал мнение о том, что у Сергея Шойгу «грустный вид» был ещё на параде в честь Дня Победы. И во время доклада Владимиру Путину о готовности к параду назвал себя «генералом армии», а не «министром обороны», как в прошлые годы. Как бы там ни было, добавил собеседник, «во главе армии должен стоять авторитетный человек». И желательно, проходивший хотя бы срочную службу.

«Мы ведь уже имели одного гражданского министра, директора мебельного магазина, который сократил половину военных училищ, нанес такой ущерб армии, который Путин потом с Шойгу долго восстанавливали. Как будет этот новый министр себя показывать, я не знаю. Будет ли у него очередная любовница с золотыми запасами или не будет? Может быть, он будет порядочным человеком? Как говорится, не могу сказать. Путину виднее. Он человека выбирает в свою команду. Если он так посчитал, значит, наверное, так правильно. Не хотелось бы, чтобы повторился горький опыт».

Заместитель председателя Псковской городской Думы, гвардии полковник в отставке Владимир Воробьев между тем заявил, что идею поставить во главе министерства обороны именно Андрея Белоусова поддерживает полностью. Почему? Свою точку зрения собеседник обосновал.

«Этот человек очень подготовленный, очень эрудированный. Он экономист, хорошо знает многие сферы деятельности нашего государства в области политики, экономики, мироустройства и так далее. Этот человек, прежде всего, обеспечит эффективное экономическое развитие, я считаю, это его "коронка". Ну и, как говорится, сделает всё для того, чтобы наши вооружённые силы,  особенно те, которые находятся в зоне специальной военной операции, были обеспечены всем необходимым для жизни и боя».

Генерал-лейтенант в отставке, председатель Псковской областной общественной организации «Собрание высшего офицерского состава» Валентин Костенко сообщил, что о предложении назначить Андрея Белоусова министром обороны узнал из новостей. А затем предположил, что у главы государства есть основания выдвигать именно эту кандидатуру. 

Фото: Штаб общественной поддержки Псковской области

«Это очень высокая должность. Мы посмотрели биографию Белоусова. Наверное, Владимир Владимирович не случайно предложил его кандидатуру. Наверное, есть у него какие-то данные. Не случайно предложил».

«Если хотите знать моё мнение: я отрицательно отношусь к этому предложению», - с таких слов ответ на вопрос начал председатель Совета ветеранов 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной дивизии Юрий Соседов. По его мнению, есть более подходящие кандидатуры на пост министра обороны. Да и вообще, каждый должен заниматься своим делом.

«Есть очень толковые офицеры на сегодняшний день, которые могут возглавить министерство обороны со знанием дела. А этого гражданского я не знаю, вот я сейчас хочу в Интернете почитать биографию этого товарища. Но я к такому назначению, однозначно, отношусь отрицательно. Сделайте меня бизнесменом, просто назначьте. Я этим никогда не занимался. У меня что-нибудь получится? Нет. Я всю жизнь ношу погоны. И занимаюсь этим до сегодняшнего дня. Работаю в военкомате. То есть занимаюсь тем, что я знаю. А что знает гражданский человек, который, может быть, даже и срочную службу не проходил в армии?»

Любое министерство - это почти то же самое, что и «суперхолдинг» или корпорация. И управляющий в них (или топ-менеджер) должен быть априори гражданский. Таким мнением поделился командир одного из взводов псковского АНО «Дружина» Игорь Иванов.

«Начальник генерального штаба и все его заместители остаются на своих местах, а это те люди, которые вырабатывают стратегические и тактические планы в зоне СВО. А то, что у них главный будет экономистом - это даже позитивно, это небольшая трансформация нашей оборонной промышленности, вливание новых средств. У нас, как мы видим, к сожалению, не хватает сейчас, ну, допустим, тех же дронов. Я думаю, это немаловажно будет, чтобы они появлялись в достаточном количестве. Ну и остальное материально-техническое обеспечение. То есть, я считаю, что хуже не будет точно, а, возможно, будет и лучше».

Руководитель Великолукского кабельного завода Юрий Власюк рассказал, что напрямую с министерством обороны предприятие, которым он руководит, не работает. Однако у Великолукского кабельного завода есть клиенты, которые закупают продукцию или «полуфабрикаты», затем ставят их на своё оборудование и уже его поставляют министерству обороны. И на этом фоне возможные перестановки он, как промышленник, оценивает позитивно, с надеждой на то, что они дадут толчок развитию производства.

«Меня это не смущает. Я считаю, что большие потоки сейчас идут на министерство обороны. Если там будет системный человек, который связан с экономикой, то, возможно, те денежные средства, которые идут в этом направлении, будут под большим контролем и больше эффекта это будет давать. Поэтому я положительно оцениваю перестановку».

Практика назначения гражданских на посты силовых министров — история больше западно-европейская. Там правящая партия распределяет должности для своих сторонников так, что, условно говоря, школьная учительница может стать чуть ли не во главе армии.

В России такое маловероятно. Но нужно признать тот факт, что экономика в нашей стране сейчас «становится на военные рельсы». Это значит, что формат работы нужно менять. Но вот насколько оправдано в этих условиях ставить во главе оборонного министерства экономиста? В этом вопросе мнения наших сегодняшних собеседников разделились. Нет единства и в рядах читателей Псковской Ленты Новостей — как следует из результатов опроса в Telegram-канале, около половины респондентов считают, что в войсках не поймут решения о назначении экономиста на пост министра обороны или уверены, что ротацию кадров не стоило затевать вовсе, особенно пока идёт СВО.

Светлана Пикалева

Теги: #Дневной дозор #оборона #министры
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Какие районы Пскова нуждаются в озеленении?
В опросе приняло участие 76 человек
14.05.2024, 14:320 Владимир Зубов: 35-40% бюджетных денег уходят в никуда 14.05.2024, 14:300 Скончался экс-депутат Собрания Лавровской волости Владимир Зайчиков 14.05.2024, 14:260 Путин переназначил семерых полпредов президента 14.05.2024, 14:180 Пожилые псковичи сорвали замок и похитили из сарая металлолом
14.05.2024, 14:030 Владимир Зубов: Собираемость налогов растет, недоимок все меньше 14.05.2024, 14:020 Театральный фестиваль «Смотри 2024» пройдет в Псковском районе 14.05.2024, 13:590 Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Псковской области 14.05.2024, 13:580 «Дневной дозор»: министр обороны из гражданских
14.05.2024, 13:420 Правительство Мишустина взвешенно подошло к вызовам времени — Владимир Зубов 14.05.2024, 13:400 Псковичка победила на первенстве России по гребле на байдарках и каноэ 14.05.2024, 13:360 Итоги онлайн-голосования за новые объекты благоустройства в Псковской области подведут в пресс-центре ПЛН 14.05.2024, 13:210 Владимир Зубов: Вектор развития производства серьезно изменился
14.05.2024, 13:100 Труба фонтанная, вода цикличная 14.05.2024, 13:100 Россиян предупредили о мошеннической схеме с продажей результатов ЕГЭ 14.05.2024, 13:080 Специальные приборы помогают идентифицировать павших бойцов - Михаил Корнеев 14.05.2024, 13:060 Чемпионат и первенство области по фехтованию собрали в Пскове 60 спортсменов
14.05.2024, 13:050 Эффективный инструмент: зачем депутат гордумы помогает псковичам создавать ТОСы 14.05.2024, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика»: Владимир Зубов об актуальных вызовах экономики и ближайших перспективах 14.05.2024, 12:570 Почти 42 тысячи звонков поступило в систему «112» в Псковской области в апреле 14.05.2024, 12:470 Восемь артиллерийских снарядов нашли вблизи невельской деревни Мылинки
14.05.2024, 12:370 «Не ждет ли Бухля малышей?»: знаменитая выдра может стать мамой 14.05.2024, 12:360 Почти 30 поисковых отрядов работают на территории Псковской области - Михаил Корнеев 14.05.2024, 12:250 Третье место заняли псковские спортсменки на всероссийских соревнованиях по пилонному спорту 14.05.2024, 12:240 «Псковпассажиравтотранс» увеличил количество рейсов до Петербурга
14.05.2024, 12:160 Более 6000 человек посетило Псковский музей в День Победы 14.05.2024, 12:140 «Эхономика»: Владимир Зубов об актуальных вызовах экономики и ближайших перспективах 14.05.2024, 12:130 ОАЭ и Казахстан вошли в топ-5 популярных направлений у псковичей в майские праздники 14.05.2024, 12:060 Tele2 запустила акцию «Понедельники» для своих абонентов
14.05.2024, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о поисковом движении 14.05.2024, 12:020 Путепровод над трассой М-9 вблизи великолукской деревни Булынино демонтируют до конца года 14.05.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 14 мая 14.05.2024, 11:570 Новый автомобиль TIGGO 8 PRO PLUG-IN HYBRID презентован в Пскове
14.05.2024, 11:560 Воспитанники псковской «Бригантины» представят область на Гимнастраде в Москве 14.05.2024, 11:540 «Европа Плюс» разыграет тур в Венгрию на шоу Coldplay 14.05.2024, 11:500 Жертвами педофила в Псковской области стали падчерицы 14.05.2024, 11:370 Продолжаются ремонтно-реставрационные работы в Псково-Печерском монастыре
14.05.2024, 11:270 Схема движения транспорта на улице Розы Люксембург в Пскове изменится с 16 мая 14.05.2024, 11:230 Как оставаться на связи при нуле — 5 лайфхаков от билайн 14.05.2024, 11:130 Путин назначил новый состав администрации президента 14.05.2024, 11:110 Дело о фальсификации ЕГРЮЛ возбудили в отношении директора фирмы утонувшего автобуса в Петербурге
14.05.2024, 11:030 Комиссар поискового отряда «Застава» Михаил Корнеев станет гостем программы «Беседка» 14.05.2024, 10:552 Дело ФАПное 14.05.2024, 10:440 Более 100 млн рублей и золотые монеты нашли при обысках у арестованного начальника управления кадров Минобороны 14.05.2024, 10:430 Ямочный ремонт продолжается на дорогах Пскова
14.05.2024, 10:350 Вице-спикер регионального парламента Армен Мнацаканян отмечает 60-летие 14.05.2024, 10:320 Путин посетит с госвизитом Китай  14.05.2024, 10:170 Псковича задержали за кражу 11 упаковок сыра 14.05.2024, 10:040 Псковские врачи принимают участие в форуме «Труженики села» на ВДНХ
14.05.2024, 09:490 Вылет самолета из Москвы в Псков задерживается 14.05.2024, 09:470 Педофила в Псковской области отправили в колонию на 18 лет 14.05.2024, 09:410 Более 130 ландшафтных пожаров зарегистрировали в Псковской области с начала года 14.05.2024, 09:280 Предлагаемые зарплаты в Псковской области за год выросли на 18 тысяч рублей
14.05.2024, 09:151 У россиян с допуском к гостайне предложили проверять загранпаспорта 14.05.2024, 09:000 Уроженца Латвии осудили за контрабанду наркотиков через границу РФ в Псковской области 14.05.2024, 08:470 Псковичи стали призерами соревнований по вольтижировке в Москве 14.05.2024, 08:352 Кабмин сформирует закон о регулировании маркетплейсов
14.05.2024, 08:160 Допсекцию светофора на пересечении улиц Леона Поземского и Ипподромной отключили в Пскове 14.05.2024, 07:570 Банк России может повысить нейтральную ставку в 2024 году 14.05.2024, 07:370 Задержан начальник кадрового главка Минобороны генерал-лейтенант Кузнецов 14.05.2024, 07:180 Детская и психиатрическая больницы в Великих Луках станут филиалами областных
14.05.2024, 07:000 Поминать усопших принято у православных в Радоницу 13.05.2024, 22:200 Пятимесячный ребенок и двое взрослых пострадали при наезде на лося под Островом. ФОТО 13.05.2024, 22:010 Общественные территории Дновского района обработали от клещей 13.05.2024, 22:001 Почти 40% работодателей в Псковской области считают проверку на детекторе лжи целесообразной - опрос
13.05.2024, 21:400 Посвященный пропаганде семейного образа жизни фотоконкурс стартовал в Псковской области 13.05.2024, 21:380 Фонари уличного освещения заменили на одной из улиц в Пушкинских Горах 13.05.2024, 21:250 Псковичей и гостей региона приглашают на ночную экскурсию по Изборску 13.05.2024, 21:240 Общественники проверили следственный изолятор в Пскове
13.05.2024, 21:200 «Культурная волна» пройдет в Пскове в честь трехлетия фонда культурных инициатив 13.05.2024, 21:000 Псковская библиотека приглашает волонтеров для чтения книг Валентина Курбатова 13.05.2024, 20:400 Юных псковичей приглашают на всероссийский конкурс проектных и исследовательских работ 13.05.2024, 20:200 Современный светодиодный экран установили в Городском культурном центре Пскова
13.05.2024, 20:200 Минфин рассказал о дефиците бюджета России с января по апрель 13.05.2024, 20:110 Бал Победы состоялся в Пскове. ФОТО 13.05.2024, 20:000 Названы наиболее популярные среди российских туристов страны 13.05.2024, 19:400 Пособие для беременных при ликвидации компании хотят повысить до МРОТ
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru