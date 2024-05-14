Политика

«Дневной дозор»: министр обороны из гражданских

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему назначения Алексея Белоусова министром обороны России. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Андрей Белоусов (в центре). Фото: пресс-служба правительства России

В соответствии с поправками в Конституцию после выборов президента в России прямо сейчас формируется новый состав правительства. Чуть ранее на федеральном уровне успели назвать практически всех вице-премьеров и министров. А затем воскресным вечером определились и с кандидатурой министра обороны.

Нужно сказать, что тут не реализовался ни один из озвученных политологами и аналитиками прогнозов… Владимир Путин неожиданно для всех внёс на должность главы оборонного министерства кандидатуру первого вице-премьера Андрея Белоусова, который ранее возглавлял министерство экономического развития. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на этом фоне пояснил, что Владимир Путин вышел с предложением назначить гражданского чиновника на пост главы Минобороны из-за необходимости внедрения инноваций. А также потому, что чувствует необходимость «вписать» экономику силового блока в экономику страны. Ведь доля расходов бюджета на оборону в последние годы выросла.

Предложение поступило в Совет Федерации. Тем временем все, кто так или иначе связан с армией, начинают рассуждать о том, как это назначение скажется на работе оборонного ведомства. Новый министр в период проведения спецоперации — хорошо это или плохо? Суждения звучат разные. Отставку Сергея Шойгу многие требовали ещё года полтора-два назад. Однако свой пост он не покинул, хотя и столкнулся с падением рейтингов. Позиции его казались достаточно незыблемыми даже на фоне коррупционного скандала с заместителем.

Да, Сергей Шойгу не был выходцем из вооружённых сил. Однако он был человеком в погонах и много лет возглавлял министерство по чрезвычайным ситуациям. У нынешнего назначенца бэкграунд абсолютно другой. Он экономист. И долгое время занимался научной работой в этой сфере.

Если подумать, то в России уже были министры обороны из числа гражданских, например, Анатолий Сердюков (к слову, тоже экономист). В армии его кандидатуру многие не принимали (именно потому, что он до этого назначения никакого отношения к вооружённым силам не имел). Однако именно он сумел убедить политическое руководство практически втрое повысить военнослужащим денежное довольствие, а помимо этого получил на перевооружение армии и флота десятки триллионов рублей.

Впрочем, не всё столь однозначно… Аналитики отмечают: «министр из гражданских» подходил к армии как к бизнес-структуре, пытаясь её оптимизировать. И из-за этого допустил множество противоречивых решений. И вот сегодня Россия может получить в качестве министра обороны ещё одного «неармейского человека». Какие преимущества, а какие «подводные камни» есть у такого решения? Для программы «Дневной дозор» своими прениями поделились депутаты и люди в погонах.

Работа по формированию нового правительства идёт без выходных. Например, в понедельник в столице проходило утверждение вице-премьеров, а на вторник намечено утверждение министров экономического блока. Об этом напомнил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. Он заострил внимание на том, что работа по формированию нового правительства велась все выходные. Продолжается она и сейчас. Говоря о перспективе назначения гражданского лица на на пост министра обороны, депутат Госдумы Александр Козловский напомнил, что подобная практика в России существует давно. Даже Сергей Шойгу де-факто не являлся профессиональным военным, хотя был очень погружён в эту сферу.

«И все предыдущие министры были гражданские, и Сердюков, и Иванов. На сегодняшний день назначение Андрея Рэмовича – это продолжение этих традиций. Такие же традиции существуют и во многих европейских странах. Поэтому по всему миру эта практика применяется. Все-таки руководитель непосредственно военного направления – это начальник генерального штаба, который у нас тоже есть и отвечает за эту составляющую. А у министра иная задача, осуществлять общее руководство. Конечно, нужен был крепкий управленец высшего класса, чтобы ввести те изменения, которые на сегодняшний день необходимы в связи с новыми реалиями жизни».

По словам Александра Козловского, выбор кандидатуры Андрея Белоусова на этом фоне неслучаен. Он — и экономист, и управленец. Вместе с тем он погружён в реальные проблемы сектора экономики. И благодаря этому, уверен собеседник, экс-глава Минэкономразвития сумеет справиться с задачами, которые ставит перед ним президент на новом посту. Александр Козловский также выказал мнение о том, что работа министерства обороны будет переформатирована. И это приведёт к усилению страны.

Тем временем у Александра Сотника, бывшего начальника штаба 76-й дивизии ВДВ, а ныне — заместителя генерального директора ЗАО «ПсковПищепром» мнение о кадровых перестановках неоднозначное. Он признался, что был очень удивлён предложению назначить гражданское лицо на пост министра обороны. А затем высказал мнение о том, что у Сергея Шойгу «грустный вид» был ещё на параде в честь Дня Победы. И во время доклада Владимиру Путину о готовности к параду назвал себя «генералом армии», а не «министром обороны», как в прошлые годы. Как бы там ни было, добавил собеседник, «во главе армии должен стоять авторитетный человек». И желательно, проходивший хотя бы срочную службу.

«Мы ведь уже имели одного гражданского министра, директора мебельного магазина, который сократил половину военных училищ, нанес такой ущерб армии, который Путин потом с Шойгу долго восстанавливали. Как будет этот новый министр себя показывать, я не знаю. Будет ли у него очередная любовница с золотыми запасами или не будет? Может быть, он будет порядочным человеком? Как говорится, не могу сказать. Путину виднее. Он человека выбирает в свою команду. Если он так посчитал, значит, наверное, так правильно. Не хотелось бы, чтобы повторился горький опыт».

Заместитель председателя Псковской городской Думы, гвардии полковник в отставке Владимир Воробьев между тем заявил, что идею поставить во главе министерства обороны именно Андрея Белоусова поддерживает полностью. Почему? Свою точку зрения собеседник обосновал.

«Этот человек очень подготовленный, очень эрудированный. Он экономист, хорошо знает многие сферы деятельности нашего государства в области политики, экономики, мироустройства и так далее. Этот человек, прежде всего, обеспечит эффективное экономическое развитие, я считаю, это его "коронка". Ну и, как говорится, сделает всё для того, чтобы наши вооружённые силы, особенно те, которые находятся в зоне специальной военной операции, были обеспечены всем необходимым для жизни и боя».

Генерал-лейтенант в отставке, председатель Псковской областной общественной организации «Собрание высшего офицерского состава» Валентин Костенко сообщил, что о предложении назначить Андрея Белоусова министром обороны узнал из новостей. А затем предположил, что у главы государства есть основания выдвигать именно эту кандидатуру.

Фото: Штаб общественной поддержки Псковской области

«Это очень высокая должность. Мы посмотрели биографию Белоусова. Наверное, Владимир Владимирович не случайно предложил его кандидатуру. Наверное, есть у него какие-то данные. Не случайно предложил».

«Если хотите знать моё мнение: я отрицательно отношусь к этому предложению», - с таких слов ответ на вопрос начал председатель Совета ветеранов 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной дивизии Юрий Соседов. По его мнению, есть более подходящие кандидатуры на пост министра обороны. Да и вообще, каждый должен заниматься своим делом.

«Есть очень толковые офицеры на сегодняшний день, которые могут возглавить министерство обороны со знанием дела. А этого гражданского я не знаю, вот я сейчас хочу в Интернете почитать биографию этого товарища. Но я к такому назначению, однозначно, отношусь отрицательно. Сделайте меня бизнесменом, просто назначьте. Я этим никогда не занимался. У меня что-нибудь получится? Нет. Я всю жизнь ношу погоны. И занимаюсь этим до сегодняшнего дня. Работаю в военкомате. То есть занимаюсь тем, что я знаю. А что знает гражданский человек, который, может быть, даже и срочную службу не проходил в армии?»

Любое министерство - это почти то же самое, что и «суперхолдинг» или корпорация. И управляющий в них (или топ-менеджер) должен быть априори гражданский. Таким мнением поделился командир одного из взводов псковского АНО «Дружина» Игорь Иванов.

«Начальник генерального штаба и все его заместители остаются на своих местах, а это те люди, которые вырабатывают стратегические и тактические планы в зоне СВО. А то, что у них главный будет экономистом - это даже позитивно, это небольшая трансформация нашей оборонной промышленности, вливание новых средств. У нас, как мы видим, к сожалению, не хватает сейчас, ну, допустим, тех же дронов. Я думаю, это немаловажно будет, чтобы они появлялись в достаточном количестве. Ну и остальное материально-техническое обеспечение. То есть, я считаю, что хуже не будет точно, а, возможно, будет и лучше».

Руководитель Великолукского кабельного завода Юрий Власюк рассказал, что напрямую с министерством обороны предприятие, которым он руководит, не работает. Однако у Великолукского кабельного завода есть клиенты, которые закупают продукцию или «полуфабрикаты», затем ставят их на своё оборудование и уже его поставляют министерству обороны. И на этом фоне возможные перестановки он, как промышленник, оценивает позитивно, с надеждой на то, что они дадут толчок развитию производства.

«Меня это не смущает. Я считаю, что большие потоки сейчас идут на министерство обороны. Если там будет системный человек, который связан с экономикой, то, возможно, те денежные средства, которые идут в этом направлении, будут под большим контролем и больше эффекта это будет давать. Поэтому я положительно оцениваю перестановку».

Практика назначения гражданских на посты силовых министров — история больше западно-европейская. Там правящая партия распределяет должности для своих сторонников так, что, условно говоря, школьная учительница может стать чуть ли не во главе армии.

В России такое маловероятно. Но нужно признать тот факт, что экономика в нашей стране сейчас «становится на военные рельсы». Это значит, что формат работы нужно менять. Но вот насколько оправдано в этих условиях ставить во главе оборонного министерства экономиста? В этом вопросе мнения наших сегодняшних собеседников разделились. Нет единства и в рядах читателей Псковской Ленты Новостей — как следует из результатов опроса в Telegram-канале, около половины респондентов считают, что в войсках не поймут решения о назначении экономиста на пост министра обороны или уверены, что ротацию кадров не стоило затевать вовсе, особенно пока идёт СВО.

Светлана Пикалева