Путин утвердил новый состав правительства России

Президент России Владимир Путин назначил на должности новых министров и вице-премьеров. Соответствующие указы главы государства опубликованы.
Впервые российское правительство формировалось по новой процедуре, предусмотренной в 2020 году поправкой к конституции. Предварительно всех кандидатов рассматривали и утверждали в парламенте. При этом после одобрения претендентов Госдумой или Советом Федерации Путин не мог отказаться назначать их на должности.
Всего в правительство, помимо его руководителя, входит 10 вице-премьеров и 21 министр. Количество и название министерств не поменялись по сравнению с предыдущим составом. Пять министров подчиняются напрямую президенту: это главы МВД, МИД, Минобороны, МЧС и Минюста. Деятельностью остальных руководит председатель правительства.
Глава государства назначил:
- Дениса Мантурова — первым вице-премьером;
- Виталия Савельева — вице-премьером, курирующим транспортную отрасль;
- Дмитрия Патрушева — вице-премьером, курирующим сельское хозяйство и экологию;
- Александра Новака — вице-премьером по топливно-энергетическому комплексу и экономическому блоку;
- Дмитрия Григоренко — вице-премьером и руководителем аппарата правительства, курирует финансовую и контрольно-надзорную сферу, цифровое развитие и связь, антимонопольную политику;
- Дмитрия Чернышенко — вице-премьером, курирует науку и высшее образование, туризм, спорт, культуру и СМИ;
- Татьяну Голикову — вице-премьером, ответственная за социальный блок и Федеральное агентство по делам национальностей;
- Марата Хуснуллина — вице-премьером, курирующим строительство и региональное развитие;
- Алексея Оверчука — вице-премьером, ответственным за международные вопросы;
- Юрия Трутнева — вице-премьером, полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе.
Посты в силовых ведомствах и МИД займут:
- Андрей Белоусов — министр обороны;
- Сергей Лавров — министр иностранных дел;
- Владимир Колокольцев — министр внутренних дел;
- Константин Чуйченко — министр юстиции;
- Александр Куренкова — глава МЧС.
Другие члены кабинета министров:
- Роман Старовойт — министр транспорта;
- Антон Алиханов — министр промышленности и торговли;
- Сергей Цивилев — министр энергетики;
- Оксана Лут — министр сельского хозяйства;
- Михаил Дегтярев — министр спорта.
- Антон Котяков — министр труда и социальной защиты;
- Александр Козлов — министр природных ресурсов и экологии;
- Сергей Кравцов — министр просвещения;
- Ольга Любимова — министр культуры;
- Максим Решетников — министр экономического развития;
- Антон Силуанов — министр финансов;
- Михаил Мурашко — министр здравоохранения;
- Ирек Файзуллин — министр строительства и ЖКХ;
- Валерий Фальков — министр образования и науки;
- Алексей Чекунков — министр по развитию Дальнего Востока и Арктики;
- Максут Шадаев — министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
Кроме того, президент назначил директоров служб:
- Сергея Нарышкина — директором СВР;
- Виктора Золотова — директором Росгвардии;
- Александра Бортникова – директором Федеральной службы безопасности;
- Дмитрия Кочнева — директором ФСО;
- Линеца Александра — начальником Главного управления специальных программ президента.
Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Владимир Путин во вторник проведет встречу с новым составом правительства.