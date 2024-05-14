Политика

Путин утвердил новый состав правительства России

Президент России Владимир Путин назначил на должности новых министров и вице-премьеров. Соответствующие указы главы государства опубликованы.

Впервые российское правительство формировалось по новой процедуре, предусмотренной в 2020 году поправкой к конституции. Предварительно всех кандидатов рассматривали и утверждали в парламенте. При этом после одобрения претендентов Госдумой или Советом Федерации Путин не мог отказаться назначать их на должности.

Всего в правительство, помимо его руководителя, входит 10 вице-премьеров и 21 министр. Количество и название министерств не поменялись по сравнению с предыдущим составом. Пять министров подчиняются напрямую президенту: это главы МВД, МИД, Минобороны, МЧС и Минюста. Деятельностью остальных руководит председатель правительства.

Глава государства назначил:

Дениса Мантурова — первым вице-премьером;

Виталия Савельева — вице-премьером, курирующим транспортную отрасль;

Дмитрия Патрушева — вице-премьером, курирующим сельское хозяйство и экологию;

Александра Новака — вице-премьером по топливно-энергетическому комплексу и экономическому блоку;

Дмитрия Григоренко — вице-премьером и руководителем аппарата правительства, курирует финансовую и контрольно-надзорную сферу, цифровое развитие и связь, антимонопольную политику;

Дмитрия Чернышенко — вице-премьером, курирует науку и высшее образование, туризм, спорт, культуру и СМИ;

Татьяну Голикову — вице-премьером, ответственная за социальный блок и Федеральное агентство по делам национальностей;

Марата Хуснуллина — вице-премьером, курирующим строительство и региональное развитие;

Алексея Оверчука — вице-премьером, ответственным за международные вопросы;

Юрия Трутнева — вице-премьером, полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе.

Посты в силовых ведомствах и МИД займут:

Андрей Белоусов — министр обороны;

Сергей Лавров — министр иностранных дел;

Владимир Колокольцев — министр внутренних дел;

Константин Чуйченко — министр юстиции;

Александр Куренкова — глава МЧС.

Другие члены кабинета министров:

Роман Старовойт — министр транспорта;

Антон Алиханов — министр промышленности и торговли;

Сергей Цивилев — министр энергетики;

Оксана Лут — министр сельского хозяйства;

Михаил Дегтярев — министр спорта.

Антон Котяков — министр труда и социальной защиты;

Александр Козлов — министр природных ресурсов и экологии;

Сергей Кравцов — министр просвещения;

Ольга Любимова — министр культуры;

Максим Решетников — министр экономического развития;

Антон Силуанов — министр финансов;

Михаил Мурашко — министр здравоохранения;

Ирек Файзуллин — министр строительства и ЖКХ;

Валерий Фальков — министр образования и науки;

Алексей Чекунков — министр по развитию Дальнего Востока и Арктики;

Максут Шадаев — министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Кроме того, президент назначил директоров служб:

Сергея Нарышкина — директором СВР;

Виктора Золотова — директором Росгвардии;

Александра Бортникова – директором Федеральной службы безопасности;

Дмитрия Кочнева — директором ФСО;

Линеца Александра — начальником Главного управления специальных программ президента.

Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Владимир Путин во вторник проведет встречу с новым составом правительства.