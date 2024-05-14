Политика

Кто главный в псковском отделении «Новых людей» после слияния с «Партией роста», ответил Андрей Маковский

Кто главный в региональном отделении «Новых людей» после слияния с «Партией роста», рассказали председатель регионального отделения партии «Новые люди», депутат областного Собрания Андрей Маковский и секретарь регионального отделения партии «Новые люди» Игорь Романов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Подпись и печать у секретаря регионального отделения», - пояснил Игорь Романов.

Более подробно о разделении полномочий рассказал Андрей Маковский.

«Нужно исходить из устава. Здесь необходимо начинать с секретаря и дальше по партийным принадлежностям... Если в реготделении, то у нас секретарь, естественно, главный, номер один и по другому быть не может. Если в депутатской деятельности, то я депутат облсобрания, здесь я главный и по другому быть не может. Нужно смотреть, исходя из сферы», - рассказал Андрей Маковский.