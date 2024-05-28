Политика

Александр Котов: Псковская область — это самодостаточный регион

Объединение регионов возможно, но к такому решению нужно подходить с большим анализом, заявил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в программе «Дом Советов» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Возможно, в каких-то случаях было бы целесообразно объединять регионы, но это надо просчитать, понять и как можно точнее спрогнозировать позитивные изменения после объединения. Пока я таких предпосылок, не говорю даже о Псковской области, по стране не очень вижу», - сказал Александр Котов.

Спикер парламента пояснил, что объединение регионов может происходить, если оно принесет «значительный экономический эффект» или «в корне изменит ситуацию в регионе». По его мнению, к такому вопросу нужно подходить с больших научным анализом.

«Я считаю, что Псковская область — самодостаточный регион, и он вполне долгие годы может существовать как самостоятельный субъект РФ», - заключил Александр Котов.