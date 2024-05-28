Александр Котов: Псковская область — это самодостаточный регион

Объединение регионов возможно, но к такому решению нужно подходить с большим анализом, заявил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в программе «Дом Советов» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Спикер парламента пояснил, что объединение регионов может происходить, если оно принесет «значительный экономический эффект» или «в корне изменит ситуацию в регионе». По его мнению, к такому вопросу нужно подходить с больших научным анализом.
«Я считаю, что Псковская область — самодостаточный регион, и он вполне долгие годы может существовать как самостоятельный субъект РФ», - заключил Александр Котов.