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Политика

Александр Котов о «фуроре» и составе делегации на Днях Псковской области в Совфеде

29.05.2024 16:35|ПсковКомментариев: 0

Гостем программы «Дом Советов» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 29 мая стал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. На минувшей неделе прошли Дни Псковской области в Совете Федерации. Регион представила обширная делегация, мероприятие ярко освещалось в СМИ и в соцсетях. Подробнее о том, как формировалась делегация от региона и что способствовало успеху Дней Псковской области в Совете Федерации, он рассказал в беседе с ведущим Максимом Костиковым.

 

- Александр Алексеевич, мой первый вопрос, как говорится, почему такой фурор? Это событие так преподносится, будто делегация Псковской области в полном составе попала на прием к президенту Владимиру Путину. Все-таки есть календарный план, это палата регионов — Совет Федерации. Достаточно, казалось бы, ритуально-церемониальное мероприятие. Почему такое большое значение и губернатор, и вы уделили этому событию? 

- На самом деле, это никакое не эксклюзивное мероприятие. Это план работы Совета Федерации. Дни регионов России в Совете Федерации проводятся на регулярной основе. И мы, Псковская область, 7 лет назад там были, была аналогичная процедура.

Вы сказали, рядовое мероприятие, в большей степени церемониальное. Если бы мы к этому так относились, как к рядовому и церемониальному мероприятию, оно бы таким на самом деле и получилось. Изначально и губернатор был настроен, исполнительные органы власти области, и областное Собрание — мы к этому так относились, чтобы выделить какие-то системные проблемы, которые тормозят сегодня развитие региона. И не только Псковскую область. Мы старались обобщить проблемы, которые есть, и, соответственно, донести их до палаты регионов. А палата регионов как никто другой как раз и занимается проблемами субъектов РФ. Собственно, наши сенаторы — это представители регионов в Совете Федерации, я имею в виду сенаторы не только от Псковской области, а от всех регионов нашей страны. И благодаря тому, что мы при подготовке Дней Псковской области в Совете Федерации относились к этому не как к формальному мероприятию, во многом удалось добиться такого результата.

Теперь по поводу фурора. На самом деле, может быть, это вами воспринимается как фурор. Но рассказывали все то, что было на самом деле. Это можно было увидеть в публикациях в средствах массовой информации, велись прямые эфиры. Самое главное, что способствовало успеху, на мой взгляд, это не только наше участие непосредственно в заседаниях комитетов и наше участие в пленарном заседании, а это предварительная подготовительная работа, и не только с комитетами Совета Федерации и с сенаторами, но и с профильными министерствами правительства Российской Федерации. Благодаря тому, что удалось убедить, обосновать проблемы, которые мы озвучили, состыковать позиции сенаторов и правительства Российской Федерации, благодаря этому мы сегодня имеем по большинству наших вопросов положительное решение.

- Знаете, существует такое обывательское мнение, часто с ним сталкиваюсь, пренебрежительное отношение к депутатскому корпусу, к региональному парламенту, к Совету Федерации. Мол, ну а что они там могут? Все равно же основные рычаги власти находятся в администрации президента, в правительстве, в профильных министерствах, и ведомствах. Какие реальные рычаги у Совета Федерации существуют, чтобы комплекс этих социально-экономических проблем решить?

- Слушайте, если так себе представлять, что депутаты и сенаторы вообще ничего не могут и ничего не значат, то, наверное, в конечном итоге, возможно, так и будет. Мы относимся к чиновнику как к чему-то изначально негативному, правда?

- Да.

- И у вас в эфире мы неоднократно про это говорили. То есть в слово «чиновник» изначально вкладывается негативный посыл. Мы доведем до того, что чиновником будет просто стыдно быть. Люди не будут ориентироваться конкретно на эту профессию, на эту работу. Мы уже и сейчас испытываем дефицит кадров, дальше будет хуже.

Теперь по поводу того, что могут или не могут сенаторы. Вообще-то это верхняя палата Федерального Собрания Российской Федерации. Начнем с поправок, например, в Конституцию, которые были внесены. У нас сенаторы сегодня согласовывают руководителей силовых ведомств, на секундочку. Хорошо. Все равно все решается в стенах правительства, органами исполнительной власти. Это все правильно, так и должно быть в принципе. Но это работает идеально только тогда, когда есть четкое взаимодействие между исполнительной властью и законодательной. Неважно, на каком уровне — на региональном, на федеральном, на муниципальном. Как только это взаимодействие исчезает, начинается конфронтация. У нас тоже достаточно в области примеров, когда была конфронтация между законодательным органом — Псковским областным Собранием — и губернатором. Это ни к чему хорошему не привело. Страдали все. У нас бюджет был не принят.

- Я прекрасно помню.

- На 30-летие областного Собрания как раз вспоминали эту историю. У нас сессию было не закончить, переносили вопросы повестки дня на следующее заседание.

- В 21.00 закачивали.

- Да, потому что депутаты, по сути, устраивали обструкцию. Я сейчас не говорю, кто прав, кто виноват. Я говорю о том, что такая ситуация абсолютно нерабочая. Поэтому очень даже многое могут и депутаты, и сенаторы.

- Спасибо, Александр Алексеевич. У меня вопрос по делегации. Мне кажется, впервые была такая представительная делегация. Тут и депутаты, и мэры, и главы, и руководители органов исполнительной власти, какие-то даже творческие коллективы. Это специально такая была задумка или это в принципе по регламенту положено?

- Есть определенный регламент проведения Дней. Можно было, конечно, ограничиться минимумом. Но все те, кто был включен в состав нашей официальной делегации от региона, так или иначе принимали участие в подготовке тех решений, которые в конечном счете были приняты. Мы же там разные темы рассматривали. Например, наши депутаты — все председатели профильных комитетов. Бюджетные отношения — председатель комитета, заместитель председателя Собрания Братчиков. Игорь Иванович Дитрих — по социалке. То что касается местного самоуправления, взаимодействия федерации и регионов — это Севастьянов Алексей Анатольевич. Это я сейчас говорю за областное Собрание депутатов. Точно также профильные органы исполнительной власти. Так что все тут были задействованы. Вы же понимаете, и губернатору надо помогать готовить какие-то материалы. Мы там не прогуливались, мы там серьезно работали, особо времени не было.

- Некоторым политическим наблюдателям бросилось в глаза отсутствие в делегации великолучан, представителей города Великие Луки. Это какая-то очередная черная метка городу на Ловати? Потому что даже проект реконструкции набережной реки Ловати представляла вице-губернатор Тимофеева. Это у некоторых наблюдателей, в том числе и у меня, вызвало некоторые вопросы. Почему не было великолучан?

- Я думаю, что это больше фобия, наверное, какая-то. И попытка в каждую условную комиссию включить, в том числе, представителя от Великих Лук, иначе эта комиссия будет непредставительная, неработоспособная. Я, конечно, сейчас шучу, с долей иронии говорю про это. На самом деле, из органов местного самоуправления у нас был Быстров Дмитрий Михайлович, потому что, во-первых, там есть проект Островского района, а во-вторых, он представлял Ассоциацию муниципальных образований Псковской области. Ну, и глава города Пскова, это наша столица. Вроде, тоже правильное представительство. Опять же, большое количество проектов, которые касались непосредственно города Пскова. Поэтому не надо искать здесь какую-то политическую подоплеку, ее просто нет.

Беседовал Максим Костиков

Пресс-портрет
Котов Александр Алексеевич председатель Псковского областного Собрания депутатов Братчиков Александр Николаевич Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
Путин Владимир Владимирович Севастьянов Алексей Анатольевич Депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению
Дитрих Игорь Иванович Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Быстров Дмитрий Михайлович глава Островского района
Теги: #регион60 #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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