Политика

Андрей Турчак: Электронное предварительное голосование «Единой России» состоялось в 80 регионах в рамках 163 кампаний

Электронное предварительное голосование «Единой России» состоялось в 80 регионах в рамках 163 кампаний, в процедуре приняли участие более 22 тысяч кандидатов, заявил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на Президиуме Генсовета партии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе «Единой России».

Фото: пресс-служба «Единой России»

Средний конкурс составил почти шесть человек на место, отметил секретарь Генсовета. «Уже на уровне регистрации кандидатов мы зафиксировали серьёзное обновление и омоложение. Это подтвердилось и по результатам голосования. Среди победителей только 30% являются действующими депутатами. Мы предполагаем, что на 70% депутатский корпус разного уровня у нас обновится. Это та задача, которую мы с вами ставили на Съезде партии и которую перед нами ставит председатель партии Дмитрий Анатольевич Медведев», – сказал Андрей Турчак.

Более 15% победителей – молодые люди до 35 лет, 49% кандидатов – члены нашей партии, 24% – сторонники.

«С каждым годом к нашей процедуре растёт интерес со стороны женщин. В этом году они составили без малого 30% от общего числа победителей», – сообщил Андрей Турчак.

95 участников СВО стали победителями предварительного голосования «Единой России». Секретарь Генсовета отметил, что в этом году партия ввела преференции этой категории участников процедуры и сопровождала их индивидуально.

«В Республике Тыва яркую победу одержал участник СВО Аяс Санчат. Уверенную победу в Татарстане одержал Герой России, командир легендарного экипажа танка "Алёша" Расим Баксиков. Участники СВО победили в Крыму и Севастополе, Рязанской и Челябинской областях, НАО. В Москве на 23-м округе победил Герой РФ, ветеран Чеченской кампании, ветеран СВО Аркадий Корольков. Есть пример, когда победу помогло принести начисление дополнительных 25% голосов. На предварительном голосовании в Тобольскую гордуму участник СВО, командир мотострелковой роты Петрович Пётр набрал 95 голосов. С учётом принятой надбавки он получил 119 голосов и стал победителем», – рассказал Андрей Турчак.

В Единый день голосования в сентябре 70 избирательных кампаний пройдут в 42 субъектах РФ. По результатам выборов будет замещено более 25 тысяч мандатов, в том числе, в органы МСУ. В регионах будут голосовать за депутатов регионального и местного уровней – пройдут выборы в 13 законодательных собраний субъектов РФ, 21 городскую думу региональных столиц, также 10 кампаний по массовым выборам в органы местного самоуправления. Кроме того, состоятся прямые выборы мэров городов Анадырь и Абакан, а также будут избраны главы 23 регионов и депутат Госдумы по одномандатному округу №35 в Республике Хакасия.