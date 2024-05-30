Политика

Федеральный политсовет «Новых людей» возглавил бизнес-омбудсмен Титов

Бизнес-омбудсмен Борис Титов избран председателем Федерального политического совета (ФПС) партии «Новые люди».

«Центральный совет партии "Новые люди" 3 июня избрал Бориса Титова председателем Федерального политического совета (ФПС) партии. Виктора Звагельского избрали заместителем председателя партии, ответственным за несколько направлений, включая защиту бизнеса», - сообщили в аппарате уполномоченного.

По словам Титова, ФПС будет выполнять функции аналитического центра «Новых людей». В рамках совета также будет продолжена работа по разработке законодательных предложений по бизнес-повестке, пишет «Интерфакс».

«Его задача - выработка позиции по основным вопросам, подготовка решений перед их принятием Центральным советом и съездом, а также постоянная работа по отдельным направлениям. Таким как защита бизнеса - на базе работающего много лет центра общественных процедур "Бизнес против коррупции", который возглавляет мой давний соратник и коллега Виктор Звагельский», - сказал Титов.

Он также отметил, что ФПС также займется и международным деловым сотрудничеством партии на новых внешних рынках - Китай, Куба, ОАЭ, Латинская Америка, и так далее.

Напомним, в апреле «Новые люди» объединились с «Партией роста», которую Борис Титов возглавлял ранее.

Секретарем совета регионального отделения партии «Новые люди» в Псковской области официально зарегистрирован Игорь Романов, ранее возглавлявший реготделение «Партии роста».