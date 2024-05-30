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Политика

На вопросы парламентской оппозиции ответил губернатор Михаил Ведерников

03.06.2024 19:24|ПсковКомментариев: 1

Фракции парламентской оппозиции встретились с губернатором Михаилом Ведерниковым в преддверии выступления главы региона на сессии Собрания депутатов с ежегодным отчетом о деятельности правительства. Глава региона вкратце озвучил основные показатели развития области, а затем ответил на вопросы парламентариев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания депутатов.

Руководитель фракции ЛДПР Антон Минаков поблагодарил губернатора за эффективную работу с областным Собранием и задал ряд вопросов, в том числе, озвучил вопрос жителей Себежского и Невельского районов о сроках ремонта дорог Невель – Усвяты и участка дороги от деревни Дубровка до деревни Кузнецово. По просьбе губернатора комментарий дал врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов. По его словам, по дороге Опочка – Дубровка заканчивается проектирование оставшегося участка, что позволит приступить к реализации проекта в следующем году. Ремонт трассы Невель – Усвяты уже идёт: 52 километра самых разбитых участков дороги отремонтируют до конца осени за счёт областных средств, оставшиеся 28 км планируют привести в нормативное состояние через год-полтора.

Руководитель фракции «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Олег Брячак поднял проблему, связанную с вывозом ТКО.  По мнению парламентария, деятельность этой сферы, являющейся стратегически важной, должно обеспечивать государственное учреждение, что позволит избежать мусорных коллапсов. «Чтобы навести порядок, должно быть единоначалие: доступ к полигону, к сбору отходов, к мусоропереработке, и желательно, чтобы это было государственное предприятие», - озвучил своё видение решения проблемы Олег Брячак.

Губернатор отметил, что проблема с вывозом и утилизацией ТКО назрела не сегодня, и нельзя назначить одного виноватого. «Тему с муниципальными и региональными компаниями мы рассматривали, но на тот момент решили, что это очень дорого – там не один миллиард. Хотя сейчас я дал сотрудникам поручение проработать вопрос. Может быть, мы всё-таки пойдём и по этому пути», - поделился мыслями Михаил Ведерников.

Представитель фракции «Новые люди» Андрей Маковский рассказал губернатору о впечатлениях от посещения всероссийского молодёжного мероприятия «Игры будущего» в Казани, в связи, с чем поинтересовался перспективами завершения строительства в Пскове фиджитал-центра для молодёжи. Михаил Ведерников констатировал, что реализацией этого проекта занимается «не самый ответственный подрядчик», что, возможно, приведёт к задержке сроков сдачи объекта, но к концу года фиджитал-центр в Пскове должен быть достроен.

Вопрос представителя фракции «Яблоко» Артура Гайдука касался работы фельдшерско-акушерских пунктов. По словам депутата, из разных районов поступают жалобы от граждан на режим работы ФАПов. Михаил Ведерников попросил передать в правительство поступившие обращения. «Мы отработаем, посмотрим предметно», - заверил губернатор.

Лидер фракции КПРФ Дмитрий Михайлов отметил большой вклад губернатора и правительства в развитие Псковской области и привлечение денежных средств. «Это огромная работа, которую мы видим», - поблагодарил главу региона коммунист, при этом отметив, что сфера ЖКХ нуждается в дополнительном финансировании.

Михаил Ведерников согласился с тезисом о нехватке средств, тем не менее, отметив, что за последние несколько лет в коммунальную инфраструктуру регион привлёк 8,6 млрд рублей. «Мы посчитали, что сегодня нам нужно порядка 32 млрд рублей, чтобы хотя бы 50-60% был износ. Сейчас он составляет 80%, а в некоторых муниципалитетах – 100%», - констатировал губернатор и отметил, что эти цифры были озвучены на пленарном заседании Совета Федерации в рамках «Дней Псковской области».

Ещё один вопрос от фракции КПРФ озвучил Пётр Алексеенко. Коммунист рассказал, что в ходе приёма граждан в Пыталовском районе поднималась проблема отсутствия устойчивой сотовой связи на приграничных территориях, и поинтересовался, какие меры принимаются для её устранения.

Отвечая на вопрос, Михаил Ведерников отметил, что существует федеральная программа, которая позволяет устанавливать вышки сотовой связи по результатам голосования граждан. 

«В прошлом году из 13 вышек, установленных по всей области, 6 ушли в Дедовичи, потому что люди были активны», - привёл пример Михаил Ведерников и призвал граждан активно пользоваться этим инструментом.

Ситуацию также прокомментировал руководитель правительственного управления цифрового развития и связи. Виталий Рахманов сообщил, что в 2024 году в регионе запланировано строительство 23 базовых станций. При этом обсуждается использование в приграничных районах оборудования 4G дальнего действия – нескольких таких станций будет достаточно для обеспечения связью жителей этих территорий.

В заключение губернатор поблагодарил фракции парламентской оппозиции за сотрудничество. «Несмотря на то, что у каждого из нас есть свой взгляд на то, как нужно развиваться Псковской области, по принципиальным вопросам у нас позиция консолидированная. Это даёт возможность принимать и системные, и адресные взвешенные решения. Результат все видят, в том числе и на федеральном уровне», - добавил Михаил Ведерников.

Напомним, сессия областного Собрания депутатов, на которой Михаил Ведерников выступит с докладом о деятельности правительства Псковской области за 2023 год, состоится 3 июня. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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