Политика

«На передовой всегда и во всех смыслах»: Андрей Турчак обратился к единороссам после предложения возглавить Республику Алтай

Первый вице-спикер Совфеда, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак обратился к единороссам после предложения возглавить Республику Алтай.

Фото: Telegram-канал Андрея Турчака

«Спасибо, команда! За поддержку, за теплые и человеческие отношения! Какими бы трудными ни были вызовы, команда "Единой России" всегда достойно и профессионально добивается результата, принимает удар и берет ответственность на себя. Для меня - большая честь стоять в одном строю и сказать спасибо коллегам из партийных первичек, муниципалитетов, руководства региональных отделений "Единой России", Центрального исполкома, Молодой Гвардии, рабочей группы по СВО и высшего руководства партии, Дмитрию Анатольевичу Медведеву», - отметил Андрей Турчак в своем Telegram-канале.

«Единая Россия» - на передовой всегда и во всех смыслах, подчеркнул он. «И это дорогого стоит. Это в равной степени большой авторитет, многократно подтвержденный «счетом на табло», и большая ответственность - за людей и принимаемые решения», - продолжил Андрей Турчак.

«За годы работы в "Единой России" мы многое сделали вместе, одержали много побед. Не преувеличу, если скажу: важных для страны побед. Партия достойно ответила на сложные политические вызовы: пенсионную реформу, пандемию, СВО, сохранив и укрепив на выборах всех уровней статус ведущей политической силы страны. Вместе мы прошли две президентских кампании, думскую, полный цикл региональных выборов, во многих регионах улучшив результаты прошлых лет. Буду вспоминать эти годы с благодарностью ко всем, кто был и остается рядом. Команда "Единой России" - это команда президента, всей нашей большой и великой страны. И моя команда. Вместе победим!» - резюмировал Андрей Турчак.

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Напомним, сегодня, 4 июня, президент России Владимир Путин предложил Андрею Турчаку возглавить Республику Алтай. Турчак заявил, что пойдет на выборы главы Республики Алтай, намерен заручиться поддержкой ее жителей.