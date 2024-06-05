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Политика

Делегации всех парламентов Северо-Запада и Херсонской области приехали в Псков на Конференцию ПАСЗР

06.06.2024 12:15|ПсковКомментариев: 0

65-я Конференция Парламентской Ассоциации Северо-Запада России проходит в Пскове. В парламентском форуме участвуют делегации всех законодательных органов СЗФО, а также Херсонской областной Думы, с которой Псковское областное Собрание депутатов в этом году заключило соглашение о сотрудничестве. Работа Конференции началась с заседания Президиума, на котором спикеры парламентов Северо-Запада согласовали перечень вопросов предстоящего обсуждения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Торжественную часть парламентского форума открыл действующий председатель ПАСЗР, спикер Законодательного Собрания Республики Карелия Элиссан Шандалович. Парламентарий поблагодарил председателя областного Собрания депутатов Александра Котова и региональную команду за возможность проведения Конференции в Пскове и теплый приём на древней псковской земле. 

Обращаясь к коллегам, Элиссан Шандалович отметил, что в условиях современной геополитической ситуации и глобальных вызовов северо-западные регионы уверенно движутся вперёд, используя новые возможности социально-экономического развития. 

«В Послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин сделал особый акцент на повышении самодостаточности и финансовой устойчивости регионов. В том числе, на региональных парламентах лежит ответственность за выполнение поставленных Президентом задач. В рамках парламентской ассоциации мы, безусловно, сможем добиться более высоких результатов в этой работе на благо северо-западных регионов нашей страны и наших земляков», - сказал председатель Ассоциации и объявил 65-ю Конференцию ПАСЗР открытой.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников не смог лично присутствовать на парламентском форуме из-за участия в Днях пушкинской поэзии и русской культуры в честь 225-летия Александра Пушкина, поэтому приветствовал делегатов 65-й Конференции ПАСЗР в видеообращении. 

«Хочу от всей души пожелать, чтобы эти дни на псковской земле были для вас продуктивными, интересными и полезными. Уверен, что Конференция позволит ещё больше укрепить взаимодействие между парламентами наших регионов, проработать согласованные подходы к решению задач, направленных на укрепление и развитие нашей страны» - сказал Михаил Ведерников и призвал гостей обязательно найти время для прогулок по Пскову и посещения древней православной обители – Псково-Печерского монастыря, где 550 лет не прерывалась служба.

 

Председатель областного Собрания депутатов Александр Котов, презентуя коллегам родной регион, отметил что Псковщина – колыбель православной веры, земля с тысячелетней историей, богатыми воинскими традициями, удивительной природой и самобытной культурой приграничной территории. «Смысл региона – "Россия начинается здесь", а его девиз – "Потягнем за Отечество"», - сказал  спикер. 

Александр Котов напомнил, что Псковская земля славится ратными подвигами – сейчас в Пскове дислоцированы легендарные воинские подразделения, и огромным количеством объектов культурного наследия. «Как говорит наш дорогой владыка Тихон, Псков – это учебник истории. Мы просто должны открыть его страницы. При этом Псковская область сегодня – перспективный, динамично развивающийся регион. И хотя у нас нет нефти и газа, мы находимся в пятёрке лидеров субъектов по темпам роста доходов бюджета за последние пять лет и за этот же период отнесены к пяти наиболее динамично развивающихся регионов», - поделился достижениями региона Александр Котов и заверил, что псковичи всегда рады увидеть гостей вновь. 

В завершение торжественной части Элиссан Шандалович предоставил слово спикеру Херсонской областной Думы Татьяне Томилиной.

«Спасибо, что приглашаете нас и показываете, как надо работать. Когда мы подписывали соглашение о сотрудничестве с Псковским областным Собранием, я вспомнила фразу "любить по-русски ", она означает - "отдать последнюю рубашку". Спасибо за то, что помогаете, хотя понимаю, что и вам сейчас непросто», - поблагодарила коллег за поддержку представитель новых российских территорий.

Председатель ПАСЗР Элиссан Шандалович подтвердил, что все субъекты Северо-Запада помогают регионам, которые вернулись в состав России, и отметил важность интеграции региональных парламентов новых территорий в законодательную деятельность. 

После официального открытия 65-й Конференции ПАСЗР депутаты перешли к рабочей программе. Предметом парламентского обсуждения будут законодательные инициативы регионов и обращения ПАСЗР в федеральные органы власти – повестка конференции насчитывает 38 вопросов. В двухдневную программу пребывания парламентских делегаций в Псковской области также включено посещение особой экономической зоны «Моглино» и молочно-товарной фермы «Ажово».

Пресс-портрет
Котов Александр Алексеевич председатель Псковского областного Собрания депутатов Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области
Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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