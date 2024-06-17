Политика

Александр Гончаренко отчитался о своей деятельности за 2023 год

Председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко представил депутат о своей деятельности за 2023 год на очередной 23-й сессии 18 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Подводя итоги работы, Александр Гончаренко, в частности, рассказал, что за отчетный период депутаты провели 13 контрольных выездов на избирательные округа города Пскова. В гордуме организовали 12 мероприятий по обучению депутатов и их помощников – 3 выезда и 9 встреч в городе. Почетной грамотой председателя гордумы за год наградили 20 человек, благодарственным письмом – 420 граждан.

Городская Дума наладила конструктивные отношения с администрацией города Пскова, работает с депутатами Псковского областного Собрания, органами исполнительной власти в регионе. Активная работа ведется с обращениями граждан, заявители получают ответы по своим запросам.

«Городские парламентарии готовы к реализации новых перспектив развития города, укрепления связей с нашими избирателями и общественными организациями. Добавлю, что Псков преображается благодаря его жителям, руководству города и области и тем задачам, которые мы ставим перед собой. Впереди у нас много кропотливой работы, и мы намерены сконцентрировать все усилия на благоустройстве городских территорий и улучшении качества жизни в Пскове», - заключил Александр Гончаренко.

Депутаты поблагодарили своего руководителя за работу. Наталья Юрченко от имени депутатов-новичков отметила, что Александр Гончаренко всегда находится на связи, четко отвечает на вопросы, дает советы. Она также заметила, что депутаты имеют равный доступ как к председателю гордумы, так и к главе Пскова Борису Елкину – руководителям города.

Также со словами благодарности выступили депутат Дмитрий Барабанов и глава Пскова Борис Елкин. «Хочется выразить вам слова благодарности за отчет и за работу. Не только вам, но и всем депутатам, ведь помимо отчета председателя это работа всей гордумы и аппарата. Все вместе в едином порыве и единой концепции мы работаем, и дай Бог продолжим так делать. Искрение слова благодарности за взаимодействие», - обратился к Александру Гончаренко и депутатскому корпусу Борис Елкин.