Политика

Андрей Козлов: Муниципальная реформа особенно актуальна для Псковской области

Муниципальная реформа особенно актуальна для Псковской области, поскольку в регионе большое количество небольших населенных пунктов. Об этом сообщил председатель комитета по экономическому развитию, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов в программе «Дом Советов» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Реформа назрела давно, ее надо делать, особенно в такой области как наша, где много населенных пунктов. Участвовать в программах они не могут. И без главы района они все равно сделать ничего не могут», - сказал Андрей Козлов.

Депутат отметил, что зачастую жители сельской местности обращаются с проблемой к депутату областного Собрания, а не к главе волости.

Он напомнил, что глава волости продолжит работать в администрации муниципального округа. Еще один плюс муниципальной реформы, по мнению гостя студии, в том, что «неработающих глав» можно будет снять и заменить, а не ждать пять лет до истечения срока полномочий.

Напомним, в Псковской области продолжается процесс преобразования муниципальных образований. Как убеждены инициаторы изменений, это позволит создать в муниципальных образованиях более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. В результате проведенного преобразования у органов МСУ будет больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением. В пользу проведения преобразований свидетельствует опыт субъектов РФ, где подобные изменения уже реализованы.

В регионе уже появились Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Пыталовский и Стругокрасненский муниципальные округа. 7 мая депутаты регионального парламента поддержали преобразование Усвятского, Дновского, Порховского, Плюсского и Бежаницкого районов в муниципальные округа.