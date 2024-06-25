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Политика

«Гонки по вертикали»: черное воскресенье, год после мятежа и старт выборов

25.06.2024 15:00|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

 

Центральные темы выпуска.

Теракты, общественный договор и год после мятежа Пригожина - новое как совершенно не забытое старое.
На старте выборов. В Псковской области начались тринадцать избирательных кампаний, в том числе во вновь образованных муниципальных округах, Гдовском районе и региональной столице. Главный вопрос для всех политических сил — где найти кандидатов?
ПЛН трубит сбор. Уже завтра мы соберем в этой студии руководителей региональных отделений ведущих партий и узнаем, что у них происходит, какие задачи стоят и как они готовятся к сентябрьским выборам.

Как это ни печально - начинать вновь приходится с трагических новостей. Минувшее воскресенье стало для россиян поистине черным. 23 июня произошли теракты в Крыму и Дагестане. В результате обстрела Севастополя одна из ракет взорвалась над пляжем, из-за чего погибли пять человек, а еще порядка ста пятидесяти пострадали. В этот же день группа террористов напала на религиозные здания в Махачкале и Дербенте и обстреляла полицейских - из-за теракта погибли более двадцати человек.

Эти трагедии вновь возвращают нас к тем же вопросам и темам, которые мы неоднократно обсуждали и ранее — скажем, всего три месяца назад, после того, как 22 марта был совершен чудовищный теракт в «Крокус Сити Холле».

И в те дни, напомню, много говорили о неформальном общественном договоре, когда с одной стороны граждане частично отказались от своих прав и свобод, прежде всего политических, а с другой — взамен - рассчитывали получить гарантии обеспечения безопасности, и государство демонстрировало: да, время неспокойное, вызовов и угроз хватает, враги кругом нас, иноагенты не дремлют - но всё под контролем. Однако несмотря на это — опять теракты и множество вопросов, начиная с того, насколько готовы власти и силовые структуры к новым вызовам (а многие обозреватели сейчас отмечают, что портрет террористов в Дагестане отличается от традиционного — это вроде бы зрелые люди среднего возраста, некоторые могут быть отнесены к местным элитам, были связаны с политикой и бизнесом) и заканчивая вопросом, где она, безопасность и стабильность? И что надо сделать, чтобы подобные события не повторялись? Так или иначе эти события, которые разрушают иллюзию безопасности, — серьезное испытание для властей. Даже трудно подсчитать, какое по счету за, скажем, последний год, если взять за точку отсчета — мятеж частной военной компании «Вагнер». Об этом в последние дни много говорили, и так совпало, что аккурат на годовщину пришлись события, связанные с соратниками Евгения Пригожина и к тому же весьма интересные для псковичей. В Санкт-Петербурге силовики задержали двух медиаменеджеров, связанных с Пригожиным, в том числе одного из них задержали по заявлению Александра Малькевича, который, как писали СМИ, также имел отношение к структурам Пригожина.

В Псковской области Малькевич хорошо известен как медиаменеджер, близкий команде губернатора Михаила Ведерникова. Он неоднократно принимал участие в мероприятиях, проводимых правительством Псковской области, в частности в ежегодном Псковском международном медиафоруме, удостоен почетного звания Заслуженный работник СМИ Псковской области.

Тем временем в Псковской области стартовали 13 избирательных кампаний, которые завершатся многодневным голосованием в сентябре. Напомню, что больших общерегиональных выборов в этот раз не будет, однако предстоит избрать депутатов собраний первого созыва во вновь образованных муниципальных округах - Плюсском, Дновском, Порховском, Усвятском и Бежаницком. Также пройдут выборы главы Гдовского района и дополнительные выборы депутата Псковской городской Думы по округу №5.

Притом, что большинство кампаний не предполагает неожиданностей и неприятных сюрпризов для власти — по прогнозам экспертов практически везде кампании пройдут ровно и спокойно, есть и повод для беспокойства — речь о Гдовском районе, который вопреки планам не вошел в этом году в число участников второго этапа муниципальной реформы. Как мы отмечали на страницах Псковской Ленты Новостей, из-за слабой работы властей и противодействия со стороны экс-руководителей района Михаила Разумнова и Николая Миронова, которые вошли в альянс с главой фермерского хозяйства, депутатом районного собрания от «Яблока» Александром Конашенковым, на пути реформы был поставлен шлагбаум.

И вот теперь в районе, где оппозиция традиционно достаточно сильна и заметна, бывало, даже выигрывала избирательные кампании, предстоят выборы главы. Главная проблема для руководства области здесь — отсутствие кандидата, который устраивал бы всех — и местную элиту, и региональную власть. В целом кадровый вопрос представляется одной из главных проблем, стоящих перед всеми участниками избирательной кампании. Так послушать партийных лидеров, так всё хорошо с кадровой скамейкой, людей хватает — и тут невольно вспоминается киноклассика: «Это - не народ? Это хуже народа! Это лучшие люди города!»

Однако как доходит до дела, до выборов — проблема встает в полный рост.

Политическими обозревателями неоднократно отмечено, что даже партии власти тяжело найти людей, с одной стороны, готовых по своим профессиональным качествам работать в органах местного самоуправления, а с другой - желающих идти на выборы и потом тянуть эту лямку. Про оппозицию и говорить нечего — здесь проблема стоит еще более остро.

Как в псковских региональных отделениях партий будут ее решать, по каким сусекам поскребут, чтобы найти кандидатов на сентябрьские выборы и в целом чем заняты псковские партийцы, будем говорить с ними завтра в прямом эфире ПЛН FM.

На круглый стол приглашены руководители всех ведущих региональных отделений партий - «Единой России», воодушевленного встречей с партийными вождями и писателем Александром Прохановым обкома КПРФ, а еще ЛДПР, «Яблоко» и др.

Начнем круглый стол в среду, 26 июня, в 13.05. Не пропустите!

На этом всё на сегодня. Будьте здоровы — и помните: если вы не занимаетесь политикой, политика обязательно займется вами!

Источник: Псковская Лента Новостей
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