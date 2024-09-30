Политика

Стало известно, кого могут делегировать в Совет Федерации от Псковской области вместо Андрея Турчака

Депутат Псковского областного Собрания, управляющий отделением Социального фонда России по Псковской области Наталья Мельникова может быть делегирована региональным парламентом в Совет Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из собственного источника.

В настоящий момент проходит дистанционное голосование членов регионального политсовета «Единой России» по поддержке выдвижения кандидатуры Мельниковой. В случае, если решение будет одобрено членами политсовета, оно должно быть согласовано президиумом Генсовета партии, после этого кандидатура Мельниковой может быть выдвинута фракцией «Единой России» в Псковском областном Собрании для утверждения на очередной сессии.

Наталья Мельникова родилась в Пскове. В 1999 году окончила Санкт-Петербургский государственный технический университет по специальности «Технология машиностроения», а в 2003-м - Санкт-Петербургский государственный политехнический институт по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». С 1999 года работает в системе Пенсионного фонда России. С 2016 по 2021 год являлась депутатом Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва, избрана по единому избирательному округу от партии «Единая Россия». Без отрыва от основной деятельности работала заместителем председателя комитета по труду и социальной политике. В 2022 году была избрана депутатом Псковской городской Думы по избирательному округу №5. В декабре 2023 года вернулась в областное Собрание депутатов, получив ставший вакантным после досрочного прекращения полномочий Олега Грицаева мандат депутата по единому избирательному округу от партии «Единая Россия». Входит в состав комитета по законодательству и местному самоуправлению. Работает в Собрании без отрыва от основной деятельности. Является членом фракции партии «Единая Россия».

Награждена нагрудным знаком «Отличник Пенсионного фонда Российской Федерации», почетными грамотами Пенсионного фонда РФ, Псковского областного Собрания депутатов, Министерства здравоохранения и социального развития РФ и грамотой губернатора Псковской области.

Напомним, что необходимость в избрании нового сенатора возникла в связи с назначением на должность временно исполняющего обязанности главы Республики Алтай Андрея Турчака, с 2017 по 2024 год представлявшего Псковскую область в Совете Федерации. 3 октября Андрей Турчак вступил в должность главы Республики Алтай.