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Политика

Андрей Турчак вступил в должность главы Республики Алтай

03.10.2024 12:02|ПсковКомментариев: 0

Андрей Турчак вступил в должность главы Республики Алтай, сообщается в Telegram-канале партии «Единая Россия».

Фотографии: «Единая Россия»

Андрей Турчак поблагодарил президента и жителей региона за оказанное доверие.  

«Республика Алтай – регион с богатейшим, бесценным, природным, культурно-историческим и духовным наследием. Настоящая жемчужина не только Сибири, но и всей России. Здесь живут замечательные люди, гостеприимные, трудолюбивые, талантливые, глубоко любящие свою родную землю. У нас с вами большой потенциал в развитии экономики, сельского, лесного хозяйства, туризма, транспортной и социальной инфраструктуры. Наша с вами общая задача – ускорить положительную динамику развития республики, повысить качество жизни людей», - подчеркнул он.

Напомним, 4 июля президент Российской Федерации Владимир Путин предложил на тот момент первому вице-спикеру Совета Федерации, секретарю Генсовета «Единой России» Андрею Турчаку стать губернатором Республики Алтай вместо оставившего этот пост Олега Хорохордина.

Во время прошедших ранее выборов главы Республики Алтай Андрей Турчак набрал наибольшее количество голосов.

Отметим также, что Андрей Турчак раньше был губернатором Псковской области с 27 февраля 2009 года по 12 октября 2017 года.

Пресс-портрет
Турчак Андрей Анатольевич Врио главы Республики Алтай Путин Владимир Владимирович
Теги: #турчак
Источник: Псковская Лента Новостей
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