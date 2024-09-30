Андрей Турчак вступил в должность главы Республики Алтай, сообщается в Telegram-канале партии «Единая Россия».
Фотографии: «Единая Россия»
Андрей Турчак поблагодарил президента и жителей региона за оказанное доверие.
Напомним, 4 июля президент Российской Федерации Владимир Путин предложил на тот момент первому вице-спикеру Совета Федерации, секретарю Генсовета «Единой России» Андрею Турчаку стать губернатором Республики Алтай вместо оставившего этот пост Олега Хорохордина.
Во время прошедших ранее выборов главы Республики Алтай Андрей Турчак набрал наибольшее количество голосов.
Отметим также, что Андрей Турчак раньше был губернатором Псковской области с 27 февраля 2009 года по 12 октября 2017 года.