Политика

Андрей Турчак вступил в должность главы Республики Алтай

Андрей Турчак вступил в должность главы Республики Алтай, сообщается в Telegram-канале партии «Единая Россия».

Фотографии: «Единая Россия»

Андрей Турчак поблагодарил президента и жителей региона за оказанное доверие.

«Республика Алтай – регион с богатейшим, бесценным, природным, культурно-историческим и духовным наследием. Настоящая жемчужина не только Сибири, но и всей России. Здесь живут замечательные люди, гостеприимные, трудолюбивые, талантливые, глубоко любящие свою родную землю. У нас с вами большой потенциал в развитии экономики, сельского, лесного хозяйства, туризма, транспортной и социальной инфраструктуры. Наша с вами общая задача – ускорить положительную динамику развития республики, повысить качество жизни людей», - подчеркнул он.

Напомним, 4 июля президент Российской Федерации Владимир Путин предложил на тот момент первому вице-спикеру Совета Федерации, секретарю Генсовета «Единой России» Андрею Турчаку стать губернатором Республики Алтай вместо оставившего этот пост Олега Хорохордина.

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Во время прошедших ранее выборов главы Республики Алтай Андрей Турчак набрал наибольшее количество голосов.

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Отметим также, что Андрей Турчак раньше был губернатором Псковской области с 27 февраля 2009 года по 12 октября 2017 года.