Политика

Игорь Сопов: Для избирательной системы все партии равны

Для избирательной системы Российской Федерации не существует больших и малых партий. Об этом председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Для Избирательной комиссии Псковской области и для избирательной системы Российской Федерации малых партий не существует, для нас все партии равны. Я считаю, что должен общаться с каждым политическим объединением, и все имеют право общаться с нами. Мы всегда открыты и, если коллегам что-то необходимо, они могут к нам прийти», – сказал Игорь Сопов.

Он отметил, что избирательную систему Российской Федерации и комиссию необоснованно критикуют за якобы препятствование кандидату или партии принимать участие в выборных кампаниях. Но при этом в областном Собрании Псковской области есть представители 6 партий, а общее количество депутатов всех уровней - 924, они представляют 10 партий, указал Игорь Сопов.

«Критика на тему того, что кого-то не пустили, кто-то не прошел – это оправдание своей неумелой работы с электоратом или погоня за критикой того или иного политического оппонента. Они забывают, что надо работать с людьми, а не критиковать всех», – добавил Игорь Сопов.