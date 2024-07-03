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Политика

«Гонки по вертикали»: парадоксы политики, первые кандидаты и один рейтинг на двоих

09.07.2024 16:03|ПсковКомментариев: 0

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радио «ПЛН FM» «Гонки по вертикали». У микрофона автор программы, главный редактор интернет-портала Псковская Лента Новостей Александр Савенко с обзором событий политической жизни. Она, как известно, всегда и везде - хоть в Америке, хоть в Европе, хоть у нас - полна неожиданностей и сюрпризов.

 

Вот и на старте муниципальных выборов в Псковской области сложилась в чем-то уникальная ситуация. Если обычно, из года в год, неизменно начинают и задают тон единороссы (они еще по весне проводят праймериз, потом представляют команду победителей предварительного голосования - будущих кандидатов, первыми вступают в избирательную кампанию и формируют повестку, а оппозиция догоняет и действует вторым темпом) - то в этом году на муниципальных выборах всё пока происходит с точностью до наоборот. Партия власти держит паузу, а оппозиция уже отправилась на предвыборную дистанцию.

- А что, «Динамо» бежит?

- Все бегут (из фильма «Джентльмены удачи»)

Может и не все - но многие уже побежали. В минувшие выходные в Пскове прошли конференции региональных отделений основных оппозиционных партий - и делегаты утвердили списки кандидатов на выборах в муниципальных образованиях. С особым интересом следим за Гдовским районом, где предстоят единственные в этот раз выборы главы - причем, в условиях, которые вполне можно описать фразой «разброд и шатания». Как вы наверняка помните, глава этого муниципалитета Алексей Васильев досрочно покинул свой пост, его предполагаемый сменщик - присланный из Пскова и посаженный в кресло заместителя главы экс-депутат областного Собрания Олег Грицаев тоже ушел, исполняющие обязанности главы затеяли веселую игру под названием «управленческая чехарда» и никак не могут остановиться. Всю эту картину маслом дополняет тот факт, что по пути муниципальной реформы жители Гдовского района пока не пошли, и модель местного самоуправления здесь остается неизменной, - чему в немалой степени, как говорят эксперты, способствовали действия местных - экс-глав района Михаила Разумнова и Николая Миронова, скооперировавшихся на общей теме с депутатом районного собрания от «Яблока» Александром Конашенковым. Вот такой там пазл сложился, всё непросто - и уже через пару месяцев выборы.

Кто представит «Единую Россию», до настоящего времени неизвестно, а что касается оппозиции, то ЛДПР сделала ставку на местную жительницу Жанну Романчук, «Справедливая Россия» отправляет в Гдов казака и профсоюзного деятеля Игоря Иванова, а партию «Новые люди» представит секретарь регионального отделения Игорь Романов.

Парадокс ситуации в том, как ведут себя две партии, которые вообще-то заявляют о себе как о главных оппонентах действующей власти - я о КПРФ и «Яблоке».

Последние во главе с руководителем областного отделения партии Артуром Гайдуком до сих пор молчат, а в ответ на вопросы журналистов по поводу участия-неучастия в выборах напускают тумана - мол, кандидатов мы определим на конференции. Спрашиваем: «А когда у вас конференция?» Отвечают: «Об этом мы тоже официально объявим».

- Ничего я вам не скажу (из фильма «Бумбараш»)

Что касается псковских коммунистов, то, как стало известно в субботу по итогам партийной конференции, обком КПРФ не будет выдвигать своего кандидата на выборы главы Гдовского района. Решение кажется тем более удивительным, что именно в Гдове имелись вполне рабочие шансы побороться за власть. При всем известной истории побед оппозиции в этом районе (напомню, что уже упомянутый Николай Миронов побеждал как кандидат от «Справедливой России», а Юрий Павлов стал главой при поддержке «Яблока», коммунисты могли рассчитывать, как минимум, на приличный результат. Однако с окончательными выводами спешить не будем - посмотрим. Возможно, коммунисты затеяли некую хитрую многоходовку и намерены поддержать кандидата от другой политической силы - ранее в обкоме не исключали возможность такого поворота, и вообще говорили: мол, пусть местный комитет решает, как там действовать.

Завершая на сегодня тему выборов, отмечу, что оппозиционные партии определились и с кандидатами на довыборы в Пскове и в собрания депутатов первого созыва в пяти вновь образованных муниципальных округах - Бежаницком, Дновском, Порховском, Плюсском, Усвятском. Здесь обращает внимание выбор «Справедливой России». Словно желая показать, «кто в доме главный» и «чьи в лесу шишки», на фоне разговоров о раздрае в реготделении и амбициях некоторых эсеров, руководитель организации Олег Брячак (он вообще-то депутат областного Собрания) сохранил традицию и везде идет на муниципальные выборы под первым номером.

- Цементный завод.

- Я!

- Погрузка угля.

- Я!

- Уборка конюшен.

- Я! 

- Кроме того…

- Я! (из фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»)

Теперь к другим темам. Буквально несколько слов не о политике, а о культурной жизни. Как неоднократно отмечено обозревателями, никогда прежде летняя фестивальная афиша в нашем регионе не была такой насыщенной, как и последние пару лет. Каждую неделю у нас что-то происходит - вот и на днях по области ездила с выступлениями в рамках фестиваля «Вся Россия» Надежда Бабкина, проходил ежегодный международный кинофестиваль «Западные ворота», на который, кстати, приезжал с концертом актер и депутат Государственной Думы Дмитрий Певцов - и много кто еще побывал. В этой череде событий упомянем и традиционный Курган дружбы. Предположу, что в иной ситуации на этих мероприятиях увидели бы губернатора, но, видимо, актуальная повестка такова, что - «не время для развлечений, товарищ». Разумеется, имеем в виду здесь, прежде всего, мусорный кризис. Как признавался губернатор в своем Telegram-канале, скажем, в среду, практически весь день занимался только этой темой.

При этом Михаил Ведерников регулярно докладывал в соцсетях о том, как продвигается работа и где остаются проблемные точки - это, прежде всего, областной центр, где многие дворы и мусорные контейнеры по-прежнему полны отходов. Пожалуй, главная новость этой недели - псковская региональная компания «Экогрупп» подписала соглашение о вывозе крупногабаритных отходов. Мусоровозы начали работу в этом направлении. Крупногабаритных отходов по городу скопилось очень много, но процесс пошёл, заверил губернатор.

Отмечу, что ранее некоторые эксперты предполагали: третий за полгода мусорный коллапс может отразиться на позициях псковского губернатора в федеральных рейтингах, но - нет.

В опубликованном накануне рейтинге глав субъектов РФ от «Агентства политических и экономических коммуникаций» Михаил Ведерников сохранил 43-е место. Интересно, что это на три позиции выше, чем у включенного в этот рейтинг и ставшего 46-м Андрея Турчака, недавно назначенного главой Республики Алтай.

А из списка 100 ведущих политиков России, где экс-секретарь Генсовета «Единой России» занимал место в топ-10, АПЭК его без всяких комментариев по итогам июня «выпилил». Что тут скажешь, другой статус - другое влияние, другая жизнь. Андрей Турчак теперь занят вопросами развития Алтая; если и наведывается в родной Санкт-Петербург, то на встрече с губернатором Александром Бегловым решает вопросы приезда в Северную столицу алтайских детей и лечения больных в петербургских клиниках. Ну а мы ждем ответа на вопрос, кто из депутатов Псковского областного Собрания сменит Андрея Турчака в Совете Федерации. Судя по всему, решение будет принято уже в ближайшие дни.

На этом всё на сегодня. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами!

Источник: Псковская Лента Новостей
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