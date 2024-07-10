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Политика

Предприниматель представит «Яблоко» на дополнительных выборах депутата Псковской гордумы

15.07.2024 09:23|ПсковКомментариев: 0

Инженер-конструктор, предприниматель Алексей Канищев выдвинут «Яблоком» на дополнительные выборы депутата Псковской городской Думы по округу №5. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии, такое решение приняли делегаты конференции отделения «Яблоко» 14 июля в Пскове. 

Фото: Псковское региональное отделение партии «Яблоко»

Алексей Канищев родился 28 июля 1987 года в селе Саваслейка Кулебакского района Нижегородской области. В 2010 году закончил Псковский политехнический институт по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство». 

С 2010 по 2011 годы – инженер-конструктор на судостроительном заводе в Республике Беларусь на производстве нестандартных конструкций из металла, полимеров и дерева.

С 2011 года основная деятельность – малые архитектурные формы, детские площадки, благоустройство придомовых территорий, оборудование детских садов и школ игровыми и спортивными площадками. Руководитель конструкторского бюро по производству оборудования композитной арматуры, профилей и конструкций из стеклопластика.

С 2014 по 2016 годы – организатор и руководитель конструкторского бюро для производства электротехнических устройств и бытовых электроприборов АО «Зенча». 

С 2016 по 2020 годы жил и работал в Санкт-Петербурге. Занимался разработкой приводных систем контроля доступа, построением новых турникетов по модульной технологии в компании «ПЭРКо».

С 2018 года – индивидуальный предприниматель. Занимался производством навесного оборудования для минитракторов и сельскохозяйственной техники.

В 2020 году открыл свою Студию архитектурой визуализации K&K STUDIO. Работает с крупными девелоперами, производителями и частными заказчиками. С 2023 года студия занимается разработкой программного обеспечения интерактивной архитектуры.

С 2023 года Алексей Канищев – главный конструктор КБ «Спектр» (посёлок Горки-2, Московская область), которое занимается производством гражданских автомобилей-вездеходов класса люкс. Алексей занимается проектированием и генеральным дизайном нового автомобиля для всех типов дорог и глубокого бездорожья.

Живёт в Пскове, Санкт-Петербурге и Подмосковье. В свободное время занимается строительством. В 2022 году участвовал в выборах депутатов Псковской городской Думы по партийному списку «Яблока».

Напомним, полномочия депутата по округу №5 Натальи Мельниковой прекратили досрочно, она вошла в состав депутатов Псковского областного Собрания, получив мандат Олега Грицаева.

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Ранее сообщалось, что псковское «Яблоко» выдвинуло капитана ВМФ первого ранга, полковника таможенной службы Евгения Васильева на должность главы Гдовского района.

Выборы состоятся 8 сентября.  

Теги: #Яблоко #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
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