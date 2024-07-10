Политика

Предприниматель представит «Яблоко» на дополнительных выборах депутата Псковской гордумы

Инженер-конструктор, предприниматель Алексей Канищев выдвинут «Яблоком» на дополнительные выборы депутата Псковской городской Думы по округу №5. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии, такое решение приняли делегаты конференции отделения «Яблоко» 14 июля в Пскове.

Фото: Псковское региональное отделение партии «Яблоко»

Алексей Канищев родился 28 июля 1987 года в селе Саваслейка Кулебакского района Нижегородской области. В 2010 году закончил Псковский политехнический институт по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство».

С 2010 по 2011 годы – инженер-конструктор на судостроительном заводе в Республике Беларусь на производстве нестандартных конструкций из металла, полимеров и дерева.

С 2011 года основная деятельность – малые архитектурные формы, детские площадки, благоустройство придомовых территорий, оборудование детских садов и школ игровыми и спортивными площадками. Руководитель конструкторского бюро по производству оборудования композитной арматуры, профилей и конструкций из стеклопластика.

С 2014 по 2016 годы – организатор и руководитель конструкторского бюро для производства электротехнических устройств и бытовых электроприборов АО «Зенча».

С 2016 по 2020 годы жил и работал в Санкт-Петербурге. Занимался разработкой приводных систем контроля доступа, построением новых турникетов по модульной технологии в компании «ПЭРКо».

С 2018 года – индивидуальный предприниматель. Занимался производством навесного оборудования для минитракторов и сельскохозяйственной техники.

В 2020 году открыл свою Студию архитектурой визуализации K&K STUDIO. Работает с крупными девелоперами, производителями и частными заказчиками. С 2023 года студия занимается разработкой программного обеспечения интерактивной архитектуры.

С 2023 года Алексей Канищев – главный конструктор КБ «Спектр» (посёлок Горки-2, Московская область), которое занимается производством гражданских автомобилей-вездеходов класса люкс. Алексей занимается проектированием и генеральным дизайном нового автомобиля для всех типов дорог и глубокого бездорожья.

Живёт в Пскове, Санкт-Петербурге и Подмосковье. В свободное время занимается строительством. В 2022 году участвовал в выборах депутатов Псковской городской Думы по партийному списку «Яблока».

Напомним, полномочия депутата по округу №5 Натальи Мельниковой прекратили досрочно, она вошла в состав депутатов Псковского областного Собрания, получив мандат Олега Грицаева.

Смотрите также Полномочия депутата Псковской гордумы Натальи Мельниковой прекратили досрочно

Ранее сообщалось, что псковское «Яблоко» выдвинуло капитана ВМФ первого ранга, полковника таможенной службы Евгения Васильева на должность главы Гдовского района.

Смотрите также Псковское «Яблоко» выдвинуло капитана ВМФ на должность главы Гдовского района

Выборы состоятся 8 сентября.