Псковское «Яблоко» выдвинуло капитана ВМФ на должность главы Гдовского района

Псковское «Яблоко» выдвинуло капитана ВМФ первого ранга, полковника таможенной службы Евгения Васильева на должность главы Гдовского района. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии, такое решение приняли делегаты конференции отделения «Яблоко» 14 июля в Пскове.
Фото: Псковское региональное отделение партии «Яблоко»
Евгений Васильев коренной гдович, родился 19 июня 1967 года в Гдове. С 1974 по 1982 годы учился в Гдовской средней школе. С 1982 по 1984 годы проходил обучение в Ленинградском суворовском училище.
В 1984 году поступил в Ленинградское высшее общевойсковое командное дважды Краснознаменное училище имени С. М. Кирова. В 1988 году окончил его по специальности «Командная тактическая, гусеничные и колесные машины» с присвоением квалификации офицера с высшим военно-специальным образованием инженер по эксплуатации гусеничных и колесных машин.
В 1993 по 1996 годы учился в Военной академии тыла и транспорта по специальности «Командно-штабная оперативно-тактическая тыла», которую окончил с присвоением квалификации офицера с высшим военным образованием организатора материально-технического снабжения.
С 1996 по 2001 годы служил в соединениях, объединениях Северного флота.
С 2001 по 2009 годы проходил службу в Главкомате Военно-Морского флота (Москва). Службу завершил в оперативном управлении Главного штаба ВМФ, капитан первого ранга.
С 2009 по 2018 годы проходил специальную службу в Федеральной таможенной службе. Службу завершил в Главном управлении по борьбе с контрабандой в звании полковника таможенной службы.
С 2018 по 2021 годы работал в охранных предприятиях, занимался организацией охраны объектов образования и здравоохранения города Москвы.
С 2021 по 2024 годы работал в отделе безопасности ГБУ «Московские ярмарки», входящем в структуру департамента торговли и услуг Правительства Москвы.
С мая 2024 года по настоящее время работает в администрации Гдовского района в должности начальника отдела капитального строительства, архитектуры и ЖКХ.
Женат. Есть две взрослые дочери. Проживает в Гдове.
Награждён ведомственными наградами Министерства обороны РФ, Федеральной таможенной службы и Министерства внутренних дел РФ.
Напомним, Алексей Васильев, который был избран главой Гдовского района в сентябре 2022 года, ушел с поста в марте. Временно исполняет полномочия главы Гдовского района заместитель главы района по экономическим вопросам Александр Авраменко.
Выборы главы Гдовского района назначили на 8 сентября. При этом деньги на организацию выборов пока не выделены, по данному факту подано обращение в прокуратуру.
14 июля конференция Псковского «Яблока» выдвинула 36 кандидатов, в том числе на выборы главы Гдовского района, депутатов собраний Бежаницкого, Дновского, Плюсского, Порховского и Усвятского муниципальных округов, сельских поселений «Карамышевская волость» и «Середкинская волость», а также на дополнительные выборы депутата Псковской городской Думы и депутатов собраний сельских поселений «Шелковская волость» и «Себежское».