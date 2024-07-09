Общество

Наладить авиасообщение между Псковом и Петербургом предложил Артур Гайдук

Наладить авиасообщение между Псковом и Санкт-Петербургом на очередной сессии Псковского областного Собрания призвал лидер фракции «Яблоко» Артур Гайдук, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Когда запустили "Ласточки" до Петербурга, цены были демпинговые и фактически уничтожили бизнес, который занимался доставкой пассажиров из Пскова в Петербург и обратно», - заявил Артур Гайдук.

Сейчас цены на «Ласточки» выросли в три раза, но в летний период все равно не достать билетов, надо покупать их за две недели заранее, продолжил он.

Депутат предположил, что возможным выходом мог бы стать авиатранспорт. Он призвал обсудить такую возможность с компанией «Азимут».