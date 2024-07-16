Политика

Александр Козловский: В связи со сменой секретаря Генсовета в «Единой России» кардинальных изменений ждать не стоит

В партии «Единая Россия» после отъезда Андрея Турчака в Республику Алтай сменился секретарь Генерального совета партии, им стал Владимир Якушев. Об изменениях в работе партии, которые произошли в связи с назначением нового секретаря Генсовета, рассказал депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я думаю, что будет продолжен тот же курс, и Дмитрий Анатольевич (Медведев - ред.) об этом сказал, что будет укрепление партии, будет особое внимание уделяться "первичкам" (первичным отделениям партии - ред.). Кстати, в Псковской области уже последние пять лет особое внимание уделяется "первичкам". Поэтому здесь для нас никакой новой работы мы пока не видим. Мы ее будем продолжать усиливать. Поэтому каких-то кардинальных изменений здесь, мне кажется, ждать не стоит. Основоположник партии - наш президент. Поэтому здесь, конечно, без его участия тоже ничего не случается. Поэтому я еще раз хотел бы обратить ваше внимание, что все назначения проводятся президентом. Да, никто никуда не уходит, а идет назначение. Назначили Якушева, назначили Андрея Анатольевича на Республику Алтай. То есть все мы работаем по указанию нашего верховного главнокомандующего», - сказал Александр Козловский.

Напомним, 4 июня президент России Владимир Путин предложил Андрею Турчаку возглавить Республику Алтай. Турчак заявил, что пойдет на выборы главы Республики Алтай, намерен заручиться поддержкой ее жителей.