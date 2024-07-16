Политика

Экс-активист КПРФ выдвинут на выборы в Гдове партией соцзащиты

Бывший член Коммунистической партии Российской Федерации, военнослужащий по контракту Дмитрий Поршнев выдвинут на выборы главы Гдовского района партией социальной защиты. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из собственного источника.

Напомним, на предыдущих выборах главы Гдовского района в 2022 году компартия выдвигала Поршнева. Однако затем в обкоме решили снять его кандидатуру в связи с некими нарушениями, допущенными кандидатом в ходе кампании по выборам депутатов областного Собрания в 2021 году.

Отметим, что ранее скандально известный активист партии являлся помощником секретаря областного отделения КПРФ Дмитрия Михайлова.

Как сообщалось ранее, в 2024 году областное отделение КПРФ приняло решение не выдвигать своего кандидата на выборах в Гдове.

По предварительным данным, в избирательной кампании в Гдовском районе могут принять участие порядка восьми человек, среди них: Иван Мешков («Единая Россия»), Жанна Романчук (ЛДПР), Игорь Иванов (Справедливая Россия — За правду»), Игорь Романов («Новые люди»), Евгений Васильев («Яблоко»), Юрий Шокуров («Родина») и Вячеслав Евдокименко («Коммунисты России»).

Напомним, выборы главы Гдовского района пройдут 6-8 сентября 2024 года.