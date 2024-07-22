Политика

Избирком Псковской области уведомил кандидата на должность главы Гдовского района Поршнева о недостатках в предоставленных документах

Избирательная комиссия Псковской области рассмотрела обращение на постановление ТИК Гдовского района об извещении кандидата на должность главы района Дмитрия Поршнёва о выявленных недостатках в документах, представленных в территориальную избирательную комиссию для уведомления о выдвижении и регистрации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном Избиркоме.

Заявитель указывает, что постановление принято с нарушением действующего законодательства и нарушает право быть избранным в органы местного самоуправления, гарантированное Конституцией Российской Федерации.

Установлено, что документы в отношении Дмитрия Поршнева были представлены в комиссию не лично им, а его супруга Татьяной Поршневой.

Федеральным законом №67 установлено, что документы кандидат обязан представить лично, аналогичная норма содержится и в Избирательном кодексе Псковской области. Документы могут быть представлены по просьбе кандидата иными лицами только в случаях, если кандидат болен или содержится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, но документ о наличии перечисленных обстоятельств в ТИК представлен не был.

Таким образом, постановление ТИК об извещении кандидата на должность главы Гдовского района Дмитрия Поршнёва о выявленных недостатках в представленных документах является законным и обоснованным, принятым комиссией в пределах полномочий и в соответствии с требованиями, предусмотренных законом.