Политика

ТИК Псковской области рассмотрел обращение реготделения КПФР на постановление об отказе в заверении списков кандидатов

Избирательная комиссия рассмотрела обращение Псковского областного отделения политической партии КПРФ на постановление ТИК Бежаницкого района об отказе в заверении списка кандидатов в депутаты Собрания депутатов Бежаницкого муниципального округа первого созыва, выдвинутого избирательным объединением КПРФ по одномандатным избирательным округам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ТИК по Псковской области.

Заявитель указывает, что уполномоченным представителем избирательного объединения в территориальную избирательную комиссию была сдана необходимая и верная комплектность документов для заверения списка кандидатов в депутаты Собрания и полагает, что со стороны районной ТИК произошла техническая ошибка.

Установлено, что в комплекте документов, представленных в комиссию отсутствует решение о выдвижении кандидатов по одномандатным избирательным округам в депутаты Собрания депутатов Бежаницкого муниципального округа первого созыва, которое было принято по результатам тайного голосования на Конференции областного отделения КПРФ.

Таким образом, действия ТИК Бежаницкого района совершены в рамках требований действующего избирательного законодательства. Обращение Псковского областного отделения политической партии признано необоснованным и не подлежащим удовлетворению.