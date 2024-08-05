Политика

Псковский облсовпроф готовится к подписанию соглашения о работе на выборах

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов принял участие в заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами на территории Псковской области при Общественной палате региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облсовпрофе.

Фото: Александр Елисеев / ПЛН

В ходе заседания участники обсудили тему подготовки к Единому дню голосования, в том числе план-график мероприятий. Рассмотрели итоги обучения общественных наблюдателей от Общественной палаты Псковской области.

В облсовпрофе напомнили, что на муниципальные кампании зарегистрированы 364 кандидата, 359 – от политических партий, а также 5 кандидатов-самовыдвиженцев.

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«Со своей стороны отмечу, что профсоюзы Псковской области – самая крупная общественная организация, которая насчитывает порядка 50 тысяч членов. Наши члены профсоюзов есть и в составе кандидатов от различных политических партий, и в качестве наблюдателей, и в составе штаба общественного наблюдения, и в Общественной палате. Учитывая самое широкое представительство нашего профсоюзного актива в институтах гражданского общества, между нашей организацией и Общественной палатой в ближайшее время будет подписано отдельное соглашение о взаимодействии и работе в рамках избирательного процесса», — прокомментировал Игорь Иванов результаты заседания.

Напомним, голосование (в том числе с использованием дистанционного электронного голосование) будет проходить 6, 7 и 8 сентября.