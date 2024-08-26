Политика

Почти 40 тысяч домовладений псковичей обойдут члены избиркома в преддверии выборов

Более 38 000 домовладений необходимо обойти членам участковых избирательных комиссий, чтобы проинформировать земляков о предстоящих сентябрьских выборах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области

Фотографии: Избирательная комиссия Псковской области

Когда состоится избирательная кампания? Где находится их избирательный участок? Что делать, если в дни выборов гражданин не сможет посетить избирательный участок? На эти и другие вопросы граждан сотрудники избирательной системы отвечают в рамках адресного информирования, которое продлится в регионе до 2 сентября.

Напомним, 6-8 сентября в Псковской области пройдут выборы главы Гдовского района, депутата Псковской городской Думы по округу №5, депутатов Собраний Плюсского, Дновского, Порховского, Усвятского, Бежаницкого муниципальных округов, а также депутатов ряда городских и сельских поселений. Дистанционное электронное голосование будут применять на всех выборах в органы местного самоуправления.