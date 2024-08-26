Политика

В Правительстве Псковской области обсудили вопросы взаимодействия с уголовно-исполнительной системой региона

Рабочая встреча первого заместителя Губернатора Веры Емельяновой с начальником областного пенитенциарного ведомства Алексеем Емельяновым прошла в Пскове сегодня, 27 августа. Главной темой стало обсуждение вопросов взаимодействия уголовно-исполнительной системы региона с Правительством Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

На мероприятии также присутствовали: руководитель Аппарата Правительства Псковской области Андрей Вьюнов, начальник управления специальных программ региона Юрий Грязнов, председатели областных комитетов по социальной политике Ольга Евстигнеева, а также по экономической политике и инвестиционному развитию Андрей Михеев, заместитель начальника УФСИН России по Псковской области Андрей Один.

В ходе встречи участники подвели итоги производственной деятельности за истекший период. В рамках сотрудничества УИС с исполнительными органами и органами местного самоуправления запланировали ряд мероприятий, которые за счёт увеличения государственных и муниципальных заказов позволят создать дополнительные рабочие места для осуждённых и послужат развитию производственного сектора учреждений УФСИН.