Политика

Рейтингомер: «Дело Грацкого» в суде, проклятые долгострои и суповой рекорд

Салют! Вас приветствует Господин Рейтингомер - автор еженедельного рейтинга активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

Всё сказанное здесь является субъективным мнением обозревателя.

Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки. Погнали!

-5 Александр Грацкий

Самую низкую отрицательную оценку -5 получает находящийся под стражей бывший замглавы администрации Пскова Александр Грацкий. Уголовное дело в его отношении направлено в суд, прокуратурой утверждено обвинительное заключение. Напомним, Грацкого обвиняют в получении взяток. Как установлено следствием, экс-чиновник получил от представителей юридических лиц автомобиль, деньги и наручные часы на общую сумму порядка 6 млн рублей - и всё это за принятие работ и их оплату в рамках муниципальных контрактов.

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-4 Игорь Шатурный

Минус четыре ставим заместителю губернатора по вопросам строительства и ЖКХ Игорю Шатурному. Причина - в срыве сроков окончания ремонта и реконструкции ряда социально значимых объектов. Помимо прочего, в региональной столице так и не сдали в эксплуатацию историко-краеведческую библиотеку в здании бывшего кинотеатра «Октябрь», хотя власти планировали сделать это вначале к Дню города в июле, а затем к августовскому празднованию 80-летия Псковской области.

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-3 Валерий Зайцев

Вновь среди аутсайдеров рейтинга - глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев. В этот раз он схлопотал минус три из-за того, что Северо-Западная транспортная прокуратура выявила многочисленные нарушения со стороны возглавляемой чиновником администрации по организации транспортного сообщения на острова Колпина и Каменка в Псковско-Чудском озере. В частности, печорские власти не проводили освидетельствование парома «Колпино», а второй паром - «Обозерье» - и вовсе не имел лицензии на деятельность.

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-2 Николай Кузьмин*

«Опять двойка» в дневнике активиста псковского «Яблока» Николая Кузьмина*, ранее внесенного в реестр иноагентов. Оппозиционер ожидаемо проиграл в суде. Отказ ему со стороны территориальной избирательной комиссии Псковского района в регистрации кандидатом в депутаты на муниципальных выборах признан обоснованным. Отказ был обусловлен выявленными недостатками в документах, в частности, не было представлено уведомление об исключении кандидата из реестра иноагентов либо соответствующее решение суда.

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-1 Виктор Новиков

Тем временем областной суд отменил постановление новосокольнического суда о прекращении дела в отношении первого заместителя главы администрации района Виктора Новикова в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности. Дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей о нарушении требований к антитеррористической защищенности объектов и объектов религиозных организаций возвращено на новое рассмотрение. В связи с этим ставим чиновнику из Новосокольников -1.

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0 Евгений Цацко

Нейтральную оценку 0 отправляем заказным на берега Ловати. Адресат - бывший руководитель комитета по физической культуре и спорту администрации города Великие Луки Евгений Цацко. Намедни он назначен директором школы №5. Его сменщиком в кресле главы горспорткомитета стал Сергей Чечелов. С плюсами-минусами этого назначения разберемся позже, по первым шагам и результатам работы на стартовом этапе.

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+1 Олег Лазарев

+1 получает председатель Псковского областного суда Олег Лазарев. За своеобразный креатив. К 80-летию суда в центральном холле здания установлена «скамья примирения». Этот символ служит напоминанием для участников процесса о том, что даже самые сложные споры могут быть разрешены путем примирения, пояснили в пресс-службе судов. Скамья примирения имеет особую конструкцию, при которой середина сидения находится ниже краев, что «способствует сближению сторон, устранению разногласий и достижению соглашения».

+2 Светлана Степанова

Плюс два заработала первый заместитель главы города Великие Луки Светлана Степанова. Она во главе делегации достойно представила южную столицу региона на выставке «Россия начинается здесь». С берегов Ловати в Псков приехала группа великолучан, на большой сцене выступали творческие коллективы и солисты, а на малой проходили мастер-классы по изготовлению свечей и раскрашиванию аэростатов - одного из символов столицы отечественного воздухоплавания.

+3 Наталья Юрченко

Плюс три заносим в актив директора филиала ВГТРК - государственной телерадиокомпании «Псков», депутата Псковской городской Думы Наталье Юрченко. Указом губернатора Михаила Ведерникова ей присвоено почетное звание «Заслуженный работник средств массовой информации Псковской области». Таким образом отмечен профессионализм руководителя областного телевидения и вклад в развитие регионального медиапространства.

+4 Георгий Василевич

Строчкой выше, на +4, расположился директор Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич. Он включен в состав вновь учрежденного Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России при президенте России. Новый консультативный и координационный орган создан взамен упраздненного президентского Совета по русскому языку. Предполагается, что он предложит руководителю государства новые решения, которые позволят укрепить позиции русского языка.

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+5 Ольга Тимофеева

+5 сегодня получает вице-губернатор Псковской области Ольга Тимофеева. Максимально высокую положительную оценку ставим за яркое празднование 80-летия Псковской области, проведение выставки «Россия начинается здесь» и новый суповой рекорд мира. Организаторы сварили из 26 ингредиентов 2775 литров солянки. Предыдущий рекорд немецкого повара превзойден почти в 10 раз. Кстати, это уже третий суповой рекорд Псковской области: в июне в регионе установили рекорд России по щавелевому супу, а в 2023 году на фестивале «Наше море» в Гдовском районе сварили самую большую уху.

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Это был очередной обзор от Господина Рейтингомера. В следующий раз встретимся через неделю. Пока!

Фото: Псковская Лента Новостей, пресс-служба правительства Псковской области, сайт Псковского областного суда, официальный сайт Новосокольнического района, федерация футбола Тверской области.

* Включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов 12 апреля 2024 года