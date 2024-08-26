Политика

Псковский суд признал обоснованным отказ ТИК в регистрации Николая Кузьмина* кандидатом в депутаты

Суд признал обоснованным отказ территориальной избирательной комиссии в регистрации Николая Кузьмина*, внесенного в РФ в реестр иностранных агентов, кандидатом в депутаты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В Псковский районный суд с административным исковым заявлением к Территориальной избирательной комиссии Псковского района и Избирательной комиссии Псковской области обратился Николай Кузьмин*. Он требовал признать незаконным постановление ТИК об отказе в регистрации его кандидатом в депутаты Собрания депутатов сельского поселения «Карамышевская волость» четвертого созыва в порядке самовыдвижения по многомандатному избирательному округу №2, а также требовал признать незаконным постановление Избирательной комиссии Псковской области по жалобе кандидата в депутаты.

ТИК Псковского района отказала Николаю Кузьмину* в регистрации его кандидатом на основании подпункта «в» пункта 24 статьи 38 федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Отказ был обусловлен выявленными недостатками в документах, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации. В частности, вместе с документами для регистрации кандидата не представлено уведомление федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере регистрации некоммерческих организаций, об исключении кандидата из реестра иностранных агентов либо соответствующее решение суда.

Суд признал постановления ТИК Псковского района и Избирательной комиссии Псковской области законными и обоснованными, отказав в удовлетворении административного иска.

* внесен в РФ в реестр иностранных агентов