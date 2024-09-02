Политика

Александр Котов: Неудачный выбор может отбросить муниципалитет на несколько лет назад

Неудачный выбор не просто тормозит развитие муниципалитетов, а отбрасывает его на несколько лет назад и создаёт препятствия для спокойной жизни и решения насущных проблем, уверен председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Своими мыслями спикер поделился на встрече с активом Гдовского района в ходе рабочей поездки в муниципалитет, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

«Такие примеры, к сожалению, есть. Без финансирования районы, конечно, не остались, но получить смогли только то, что положено по норме. И ничего больше, ничего сверху, ни на какие проекты, ни на какое будущее средства использованы не были. И это не потому что областная власть врубила всем тормоза, а потому что эти люди не в состоянии ни команду организовать, ни выполнить необходимую предварительную работу, ни сплотить людей, ни наладить работу с правительством. В этом и есть главная проблема, - отметил Александр Котов.

Он отметил, что никто ничего в одиночку не в состоянии сделать. Даже президент Российской Федерации опирается на команду губернаторов, правительство и парламент, а губернаторы – на президента, главы муниципалитетов – на губернатора, а губернатор на глав.