Политика

Армен Мнацаканян: С приходом к власти Любови Трифоновой в Новоржевском округе «движуха» пошла сумасшедшая

С приходом к власти главы Новоржевского муниципального округа Любови Трифоновой в муниципалитете «движуха» пошла сумасшедшая. Об этом заявил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Выжженная земля была в Новоржевском районе до прихода нового главы района, а не после проведения муниципальной реформы, как говорят представители оппозиции. Я сторонник идеи, чтобы побеждали в выборах именно толковые главы. С приходом к власти Любови Трифоновой – "движуха" пошла сумасшедшая в районе. Все работают, идет асфальтирование. Я не скажу, что это область просто выделила большой бюджет, это глава района начала реально работать», – сказал Армен Мнацаканян.

Он отметил, что в Гдовском районе, где муниципальная реформа не состоялась, «ситуация своя, особенная». И сейчас там будут также выбирать нового главу района.

«Надеюсь, население Гдовского района сделает правильный выбор, там сейчас идет серьезная, конкурентная борьба. А примеры эффективности модели муниципальных округов на лицо, она эффективна. В доме должен быть один хозяин, глава района. И в Новоржевском районе именно так, глава видит и отвечает за все», – добавил Армен Мнацаканян.

При этом муниципальная реформа не упраздняет местную власть, а только переформирует ее. Народ все также может общаться с властью, а власть – работает с народом и показывает результат, заметил гость студии.

Напомним, в Псковской области продолжается процесс преобразования муниципальных образований. Как убеждены инициаторы изменений, это позволит создать в муниципальных образованиях более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. В результате проведенного преобразования у органов МСУ будет больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением. В пользу проведения преобразований свидетельствует опыт субъектов РФ, где подобные изменения уже реализованы.

В регионе уже появились Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Пыталовский и Стругокрасненский муниципальные округа. 7 мая депутаты регионального парламента поддержали преобразование Усвятского, Дновского, Порховского, Плюсского и Бежаницкого районов в муниципальные округа.