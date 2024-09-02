Армен Мнацаканян: С приходом к власти Любови Трифоновой в Новоржевском округе «движуха» пошла сумасшедшая

С приходом к власти главы Новоржевского муниципального округа Любови Трифоновой в муниципалитете «движуха» пошла сумасшедшая. Об этом заявил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он отметил, что в Гдовском районе, где муниципальная реформа не состоялась, «ситуация своя, особенная». И сейчас там будут также выбирать нового главу района.
«Надеюсь, население Гдовского района сделает правильный выбор, там сейчас идет серьезная, конкурентная борьба. А примеры эффективности модели муниципальных округов на лицо, она эффективна. В доме должен быть один хозяин, глава района. И в Новоржевском районе именно так, глава видит и отвечает за все», – добавил Армен Мнацаканян.
При этом муниципальная реформа не упраздняет местную власть, а только переформирует ее. Народ все также может общаться с властью, а власть – работает с народом и показывает результат, заметил гость студии.
Напомним, в Псковской области продолжается процесс преобразования муниципальных образований. Как убеждены инициаторы изменений, это позволит создать в муниципальных образованиях более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. В результате проведенного преобразования у органов МСУ будет больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением. В пользу проведения преобразований свидетельствует опыт субъектов РФ, где подобные изменения уже реализованы.
В регионе уже появились Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Пыталовский и Стругокрасненский муниципальные округа. 7 мая депутаты регионального парламента поддержали преобразование Усвятского, Дновского, Порховского, Плюсского и Бежаницкого районов в муниципальные округа.