Политика

Более 3 тысяч человек уже проголосовали на муниципальных выборах в Псковской области

Более 3 тысяч человек проголосовали на муниципальных выборах в Псковской области по состоянию на 12.00 6 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

УИК 605 Усвятского района

«Явка на 12.00 6 сентября 2024 года. Проголосовали – 1 566 человек – 2,7%. Численность избирателей, включенных в списки – 57 735 человек, без учёта ДЭГ. ДЭГ – 1 642 человека – 39%», – рассказали в облизбиркоме.

Всего проголосовали 3 208 человек, 5,5%.

Голосование в трехдневном формате стартовало на муниципальных выборах в Псковской области сегодня, 6 сентября, в 8:00. Трехдневное голосование проходит на дополнительных выборах депутата Псковской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №5, а также на досрочных выборах главы Гдовского района, выборах депутатов Собраний депутатов Бежаницкого, Дновского, Плюсского, Порховского и Усвятского муниципальных округов первого созыва.