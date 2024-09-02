Голосование на выборах губернатора Петербурга продолжается в Псковской области

Голосование на выборах губернатора Санкт-Петербурга продолжается в Псковской области. В регионе работают 20 экстерриториальных избирательных участков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.
Фотографии предоставили в Избирательной комиссии Псковской области
Петербуржцы, находящиеся в дни голосования 6, 7 и 8 сентября на территории Псковской области, могут проголосовать за своего кандидата на специально образованных избирательных участках в 19 муниципальных образованиях региона.
Избирательные участки закроются сегодня, 8 сентября, в 20.00.