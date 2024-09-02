Политика

Голосование на выборах губернатора Петербурга продолжается в Псковской области

Избирательные участки закроются сегодня, 8 сентября, в 20.00.

В Псковской области открылись 20 избирательных участков для голосования на выборах губернатора Петербурга

Петербуржцы, находящиеся в дни голосования 6, 7 и 8 сентября на территории Псковской области, могут проголосовать за своего кандидата на специально образованных избирательных участках в 19 муниципальных образованиях региона.

Голосование на выборах губернатора Санкт-Петербурга продолжается в Псковской области. В регионе работают 20 экстерриториальных избирательных участков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

В опросе приняло участие 145 человек

В опросе приняло участие 145 человек

У меня нет детей.

Мой ребенок не пойдет в вуз.

Скорее нет, за качественным образованием нужно ехать за пределы Псковской области.

Нет, здесь нет подходящего нам направления обучения.

Будет учиться здесь, так как финансово не можем позволить себе учебу в другом городе.

Да, нас с ребенком все устраивает, будем продолжать учебу в родном регионе.

Хотите ли вы, чтобы ваш ребенок получил высшее образование в регионе?

Явка на муниципальных выборах в Псковской области превысила 33%

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Голосование на выборах губернатора Петербурга продолжается в Псковской области

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