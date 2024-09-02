Политика

В Псковской области открылись 20 избирательных участков для голосования на выборах губернатора Петербурга

20 экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах губернатора Санкт-Петербурга открылись на территории Псковской области сегодня, 6 сентября, в 8.00.

Петербуржцы, находящиеся в дни голосования 6, 7 и 8 сентября на территории Псковской области, могут проголосовать за своего кандидата на специально образованных избирательных участках в 19 муниципальных образованиях региона.

Напомним, что голосование проходит с 6 по 8 сентября. Избирательные участки в эти дни будут открыты с 8.00 до 20.00.