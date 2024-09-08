Политика

Псковский губернатор поздравил Андрея Турчака с победой на выборах главы Республики Алтай

Главой Алтая избран врио главы Республики Алтай Андрей Турчак, кандидат от партии «Единая Россия». С убедительной победой на выборах его поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

«На самых ответственных государственных постах он зарекомендовал себя как смелый и ответственный руководитель и опытный политик. И эта победа ещё раз подтвердила заслуженный авторитет Андрея Анатольевича и стала свидетельством широкой поддержки жителей республики. Уверен, что богатый опыт, компетентность и энергия позволят обеспечить региону динамичное развитие и процветание. Желаю успехов!» - написал Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Напомним, 4 июня президент России Владимир Путин предложил Андрею Турчаку возглавить Республику Алтай. Турчак заявил, что пойдет на выборы главы Республики Алтай, намерен заручиться поддержкой ее жителей.