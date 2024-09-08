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Политика

Псковский губернатор поздравил Андрея Турчака с победой на выборах главы Республики Алтай

09.09.2024 09:51|ПсковКомментариев: 1

Главой Алтая избран врио главы Республики Алтай Андрей Турчак, кандидат от партии «Единая Россия». С убедительной победой на выборах его поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. 

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

«На самых ответственных государственных постах он зарекомендовал себя как смелый и ответственный руководитель и опытный политик. И эта победа ещё раз подтвердила заслуженный авторитет Андрея Анатольевича и стала свидетельством широкой поддержки жителей республики. Уверен, что богатый опыт, компетентность и энергия позволят обеспечить региону динамичное развитие и процветание. Желаю успехов!» - написал Михаил Ведерников в своем Telegram-канале. 

Напомним, 4 июня президент России Владимир Путин предложил Андрею Турчаку возглавить Республику Алтай. Турчак заявил, что пойдет на выборы главы Республики Алтай, намерен заручиться поддержкой ее жителей.

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Пресс-портрет
Турчак Андрей Анатольевич Врио главы Республики Алтай Путин Владимир Владимирович
Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области
Теги: #Единая Россия #политика
Источник: Псковская Лента Новостей
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