Политика

Начинается видеотрансляция круглого стола об итогах муниципальных выборов-2024

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию круглого стола, посвященного итогам муниципальных выборов-2024, который в эти минуты начинается в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В этом году в Псковской области прошли 13 избирательных кампаний, которые завершились трехдневным голосованием 6-8 сентября.

Удовлетворены ли в региональных отделениях партий итогами голосования? Оправдались ли прогнозы и ожидания? Как можно охарактеризовать кампании с точки зрения избирательного законодательства? Какую работу над ошибками партийцы собираются проводить? На эти и другие вопросы ответят гости студии:

Игорь Сопов, председатель Избирательной комиссии Псковской области;

Алексей Севастьянов, член президиума регионального политсовета «Единой России», депутат областного Собрания;

Антон Минаков, координатор регионального отделения ЛДПР, депутат областного Собрания;

Петр Алексеенко, первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат областного Собрания;

Олег Брячак, председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду!», депутат областного Собрания;

Артур Гайдук, председатель регионального отделения партии «Яблоко», депутат областного Собрания;

Игорь Романов, секретарь регионального отделения партии «Новые люди», депутат собрания депутатов Печорского муниципального округа.

Ведущий — главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Напомним, Псковская Лента Новостей остается единственным СМИ в регионе, которое на своих площадках регулярно дает возможность свободно высказываться представителям различных политических сил и средств массовой информации.