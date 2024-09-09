Начинается видеотрансляция круглого стола об итогах муниципальных выборов-2024

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию круглого стола, посвященного итогам муниципальных выборов-2024, который в эти минуты начинается в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
В этом году в Псковской области прошли 13 избирательных кампаний, которые завершились трехдневным голосованием 6-8 сентября.
Удовлетворены ли в региональных отделениях партий итогами голосования? Оправдались ли прогнозы и ожидания? Как можно охарактеризовать кампании с точки зрения избирательного законодательства? Какую работу над ошибками партийцы собираются проводить? На эти и другие вопросы ответят гости студии:
Ведущий — главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.
Напомним, Псковская Лента Новостей остается единственным СМИ в регионе, которое на своих площадках регулярно дает возможность свободно высказываться представителям различных политических сил и средств массовой информации.