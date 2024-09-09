Политика

Алексей Севастьянов: Благодаря замечаниям других партий «Единая Россия» анализирует ошибки и становится сильнее

Другие политические движения помогают «Единой России» анализировать свои ошибки и становиться сильнее. Об этом член президиума регионального политсовета «Единой России», депутат областного Собрания Алексей Севастьянов заявил во время круглого стола в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Речь идет о решении избирателей, если они видят, кто работает, то они отдают свои голоса. Процент у нас хороший. Главное, что у нас получилось – это вопрос мобилизации партийного актива и сторонников. Не секрет, что люди занимаются серьезной и весьма продуктивной общественной работой в течение года. В этот раз мы к каждому партийцу обратились, к каждому стороннику, чтобы поставить жирную точку в избирательной кампании и проголосовать», – сказал Алексей Севастьянов.

Он отметил, что благодарен другим политическим движениям, так как они говорят о минусах и недоработках «Единой России».

«Это позволяет нам анализировать, делать выводы и становиться сильнее, работать над собой. Результатами выборов мы, безусловно, удовлетворены», — добавил Алексей Севастьянов.