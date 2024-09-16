Политика

Более 80 человек посетили штаб общественного наблюдения в Пскове во время выборов

Более 80 человек посетили штаб общественного наблюдения во время Единого дня голосования на муниципальных выборах-2024 в Псковской области. Об этом сообщил председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов на пленарном заседании палаты о результатах выборов и общественного наблюдения 17 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

«Более восьмидесяти человек посетили наш общественный штаб за этот Единый день голосования, что, на мой взгляд, тоже очень важно», - сказал Александр Седунов.

Он отметил, что никаких особых мер в Единый день голосования не было. «Все знали, что работает телефон горячей линии, можно было обратиться по электронной почте, по телефону, лично прийти», - добавил председатель.

Напомним, штаб работал каждый день с 6 по 8 сентября с 8.00 до 20.00.