Политика

Александр Седунов: Выборы в Псковской области получилось провести легитимно

Благодаря штабу общественного наблюдения муниципальные выборы-2024 в Псковской области прошли легитимно. Об этом сообщил председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов на пленарном заседании палаты по результатам выборов и общественного наблюдения 17 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

«Хочу отметить, что в работе по подготовке общественных наблюдателей большое значение имели сами члены Общественной палаты, потому что именно они выезжали в муниципальные районы, именно они проводили подготовку наблюдателей на участках и все сто одиннадцать избирательных участков, которые работали в Единый день голосования, были охвачены общественными наблюдателями», - сказал Александр Седунов.

Напомним, что штаб общественного наблюдения работал на протяжении всех дней выборов, с 6 по 8 сентября, с 8.00 до 20.00.

«Вся большая работа, которую мы провели позволила провести легитимные выборы на территории области», - подчеркнул Александр Седунов.