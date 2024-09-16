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Политика

Александр Седунов: Выборы в Псковской области получилось провести легитимно

17.09.2024 16:47|ПсковКомментариев: 0

Благодаря штабу общественного наблюдения муниципальные выборы-2024 в Псковской области прошли легитимно. Об этом сообщил председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов на пленарном заседании палаты по результатам выборов и общественного наблюдения 17 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

«Хочу отметить, что в работе по подготовке общественных наблюдателей большое значение имели сами члены Общественной палаты, потому что именно они выезжали в муниципальные районы, именно они проводили подготовку наблюдателей на участках и все сто одиннадцать избирательных участков, которые работали в Единый день голосования, были охвачены общественными наблюдателями», - сказал Александр Седунов.

Напомним, что штаб общественного наблюдения работал на протяжении всех дней выборов, с 6 по 8 сентября, с 8.00 до 20.00.

 

«Вся большая работа, которую мы провели позволила провести легитимные выборы на территории области», - подчеркнул Александр Седунов.

Теги: #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
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