Политика

Глав Бежаницкого и Дновского округов выберут 26 сентября

Выборы глав Бежаницкого и Дновского муниципальных округов проведут путем конкурсов, согласно статье 36 федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Соответствующие решения Собраний муниципальных округов опубликованы на сайте нормативных правовых актов Псковской области.

Бежаницкое и Дновское Собрания депутатов проведут конкурсы, чтобы выбрать глав округов. В каждую конкурсную комиссию будут входить шесть человек. От каждого округа на оценку комиссии будут представлены по три кандидата.

От Бежаницкого округа в конкурсе участвуют:

Александр Харитонов, депутат Собрания депутатов Бежаницкого муниципального округа по избирательному округу №2, директор производственного отделения «Восточные электрические сети» Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад»;

Екатерина Сорокина, депутат Собрания депутатов Бежаницкого муниципального округа по единому избирательному округу, руководитель агентского центра «Бежаницкий филиал» страховой компании «Росгосстрах» в Псковской области;

Валентина Иванова, депутат Собрания депутатов Бежаницкого муниципального округа по единому избирательному округу, пенсионер.

Участники конкурса от Дновского муниципального округа:

Ирина Иванова, депутат Собрания депутатов Дновского муниципального округа по одномандатному округу №5;

Алла Доронова, депутат Собрания депутатов Дновского муниципального округа по единому округу;

Сергей Иванов, депутат Собрания депутатов Дновского муниципального округа по единому округу.

Оба конкурса состоятся 26 сентября.

Напомним, в Псковской области продолжается процесс преобразования муниципальных образований. Как убеждены инициаторы изменений, это позволит создать в муниципальных образованиях более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. В результате проведенного преобразования у органов МСУ будет больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением. В пользу проведения преобразований свидетельствует опыт субъектов РФ, где подобные изменения уже реализованы.

В регионе уже появились Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Пыталовский и Стругокрасненский, Усвятский, Дновский, Порховский, Плюсский, Бежаницкий муниципальные округа.