Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
карта отдыха и туризма
Господин Рейтингомер
корпоратив в ресторане Helga
Объекты агротуризма
Готовим сами как в ресторане
Торжественный бранч
Преобразование районов ИНФОГРАФИКА
Фермерство по любви
Великолепное Трио
Баня Помощница от простуд
Кружки и секции для детей
нейросетевой Пушкин
Лонгрид мифы о молоке
Первый урожай черной смородины
 
 
 
ещё Политика 23.09.2024 17:520 Рейтингомер: эхо событий в Торопце, арест имущества и «спасибо Барсикам за это» 27.09.2024 14:210 Более пяти тысяч членов избирательных комиссий региона принимают поздравления 26.09.2024 17:270 «Дневной дозор»: Есть ли в современной России место для политической сатиры? 25.09.2024 16:593 ЛДПР и КПРФ высоко оценили работу Избирательной комиссии Псковской области  25.09.2024 16:450 Часть наблюдателей от «Яблока» не допустили до выборов в Псковской области 25.09.2024 15:570 Александр Хлопков: Высокий уровень организации выборов – один из краеугольных камней легитимности
 
 
 
Самое популярное 23.09.2024 12:274 Названа причина закрытия магазинов «Великолукского мясокомбината» 23.09.2024 16:512 Режим повышенной готовности ввели в Пскове из-за угрозы обрушения моста 20.09.2024 12:185 Стоимость проезда в общественном транспорте подорожает в Пскове и области 24.09.2024 09:576 Ксения Собчак побывала в Пскове для съемок нового материала 26.09.2024 12:280 Первый в области мемориал бойцам СВО торжественно открыли в Выбутах
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Более пяти тысяч членов избирательных комиссий региона принимают поздравления

27.09.2024 14:21|ПсковКомментариев: 0

Торжественное мероприятие, посвящённое Дню избирательных комиссий Псковской области, прошло в  Доме культуры посёлка Родина Псковского района. Поздравить членов избиркомов с профессиональным праздником, учреждённым в регионе три года назад,  собрались представители законодательной, исполнительной, муниципальной власти, политических партий и общественных объединений. От Псковского областного Собрания депутатов в мероприятии участвовал вице-спикер Игорь Дитрих. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента. 

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания

Чествование членов избиркомов началось с видеообращения губернатора Михаила Ведерникова. «В нашей области членами избирательных комиссий являются более 5 тысяч человек, ещё почти 40 специалистов работают в составе аппарата, в том числе, обеспечивая бесперебойную работу автоматизированной системы «Выборы». Заслуженные учителя и врачи, труженики сельского хозяйства, военнослужащие, многодетные родители, волонтёры, спортсмены – всё это люди избирательной системы, которые после основной работы занимаются организаций голосования. Это непростой труд», - сказал глава региона Михаил Ведерников, напомнив, что только в текущем году в регионе прошло 13 избирательных кампаний, в которых прияли участи 25 тысяч избирателей. Губернатор подчеркнул, что региональная избирательная система уверенно идёт в ногу со временем. «Благодаря вам область стала одним из первопроходцев внедрения дистанционного электронного голосования. Мы стали первым регионом страны, где такая технология была реализована в муниципальной кампании. В регионе впервые были организованы мобильные избирательные участки вблизи пограничных переходов. У нас же зародился первый в стране форум территориальных избирательных комиссий. Всё это стало возможным благодаря труду каждого из вас», - поблагодарил за добросовестный труд членов избиркомов Михаил Ведерников.

По поручению губернатора председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов вручил членам избиркомов региональные награды.

Поздравление депутатского корпуса областного Собрания депутатов членам избирательных комиссий озвучил вице-спикер Игорь Дитрих.

«Право граждан избирать и быть избранными является основным и обязательным элементом демократического государства. Участие в выборах – реальная возможность повлиять на управление государством, проявить гражданскую позицию, изменить свою жизнь и развитие страны в лучшую сторону. Избирательные комиссии создают условия для свободного волеизъявления граждан, обеспечивают конкурентные прозрачные выборы», - сказал парламентарий. Игорь Дитрих отметил, что во многом от ответственного отношения к делу членов избиркомов зависит легитимность избирательного процесса и формирование органов власти всех уровней, а также обратил внимание на готовность региональной избирательной  системы к внедрению инноваций.

«Но ваши добрые сердца, приветливые улыбки и лучезарные глаза никогда не заменят ни ДЭГ, ни искусственный интеллект», - завершил выступление Игорь Дитрих и вручил членам избиркома благодарности Псковского областного Собрания депутатов.

Руководитель областного избиркома Игорь Сопов также поздравил коллег с профессиональным праздником, напомнив, о трёх последних важных избирательных кампаниях: выборах губернатора Псковской области, президента России и ряда муниципальных кампаний.

 
«Самое важно для нас, наших избирателей, кандидатов политических партий – все эти выборные кампании прошли без единой жалобы. Это говорит о профессионализме людей, которые работают в избирательной системе. Большое вам спасибо за добросовестный труд», - обратился к коллегам председатель Избирательной комиссии области. Игорь Сопов также поблагодарил губернатора за внимательное отношение к избирательной системе, областное Собрание и лично спикера – за поддержку законодательных инициатив, а также глав муниципальных образований за помощь в организации выборов.

Завершилось торжественное мероприятие праздничным концертом.

Пресс-портрет
Дитрих Игорь Иванович Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Сопов Игорь Александрович Председатель Избирательной комиссии Псковской области
Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Соседний регион подвергся атакам беспилотников, испытываете ли вы чувство тревоги в связи с налетами дронов?
В опросе приняло участие 226 человек
27.09.2024, 15:380 Самая крупная археологическая выставка Изборского музея откроется 15 ноября 27.09.2024, 15:340 Губернатор утвердил меры по обеспечению пожарной безопасности в Псковской области 27.09.2024, 15:200 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 27 сентября 27.09.2024, 15:140 Более 14 000 человек посетили выставку Псковского музея в Рязани
27.09.2024, 15:080 В Псковской области протестируют цифровое удостоверение для многодетных 27.09.2024, 15:060 С неплатящих взносы на капремонт псковичей с начала года взыскали 45 млн рублей 27.09.2024, 15:000 Самое яркое событие следующего года назвала директор музея-заповедника «Изборск» 27.09.2024, 14:471 Земельные участки для строительства новых школ ищут в Пскове
27.09.2024, 14:410 Ограничить парковку возле социального городка планируют в Пскове 27.09.2024, 14:350 До +21 градуса и дождь прогнозируют в Псковской области 28 сентября 27.09.2024, 14:260 Экскурсионный бизнес процветает — Наталия Дубровская 27.09.2024, 14:210 Более пяти тысяч членов избирательных комиссий региона принимают поздравления
27.09.2024, 14:180 Т1: Цифровые решения повышают эффективность управления операционными и регуляторными рисками в финансовом секторе 27.09.2024, 14:140 Предпоследний декабрист 27.09.2024, 14:130 Время потеряшек: кого искали в Псковской области в этом сезоне 27.09.2024, 14:110 Стоимость проездных увеличится в Пскове с 1 октября
27.09.2024, 14:050 Разметкой на площади Ленина в Пскове водителей отведут от островка безопасности 27.09.2024, 14:010 Сотрудник совершил самоубийство на предприятии в Новосокольниках 27.09.2024, 13:490 Около 400 тысяч человек посетили музей-заповедник «Изборск» с начала года 27.09.2024, 13:440 Пересильд снова снимется в кино о космосе
27.09.2024, 13:320 «Управдом»: Новоселье 27.09.2024, 13:290 Пскович украл мобильный телефон у ребенка 27.09.2024, 13:281 Псковская область готова к отопительному сезону на 90% 27.09.2024, 13:130 Весело, ярко и вкусно: успей выбрать дату корпоратива в ресторане Helga
27.09.2024, 13:120 Субботники проведут в Пскове в октябре 27.09.2024, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с директором музея-заповедника «Изборск» 27.09.2024, 13:000 Александр Боярков назначен и. о. директора Псковской областной филармонии 27.09.2024, 12:540 На участке улицы Максима Горького в Пскове хотят запретить остановку транспорта
27.09.2024, 12:480 Фотофакт: Новую камеру фотовидеофиксации устанавливают у ТЦ «Европарк» в Пскове 27.09.2024, 12:460 Т1 ИИ: Процессный подход к разработке хранилищ данных повышает скорость создания аналитических продуктов 27.09.2024, 12:360 «Сдохни, тварь»: псковичка избила соседку, разыскивая подругу 27.09.2024, 12:280 «ЗЭТО» отмечает 65-летний юбилей
27.09.2024, 12:210 Из-за технических неполадок псковские работодатели получают уведомления о штрафах 27.09.2024, 12:110 Псковская «Школа межэтнической журналистики» в девятый раз набирает учеников 27.09.2024, 12:060 Шкуру убитой собаки обнаружили в Великих Луках 27.09.2024, 12:020 Учения по ликвидации аварии «Запах газа в колодце» организовали в Пскове
27.09.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 27 сентября 27.09.2024, 12:012 Начинается видеотрансляция программы «Прессинг»: Почему политики бегают от журналистов? 27.09.2024, 11:540 Искусственная неровность появилась возле детского сада «Чебурашка» в Пскове 27.09.2024, 11:440 ЗЭТО-65. Легендарная история флагмана великолукской промышленности в спецпроекте ПЛН-ТВ
27.09.2024, 11:320 Михаил Ведерников: Воспитатели закладывают основы правильного поведения 27.09.2024, 11:200 «Подстрочник»: Итоги летнего сезона, познавательный туризм и дальнейшие планы Изборского музея-заповедника 27.09.2024, 11:160 Псковские турфирмы за год отправили за границу менее 10 тысяч россиян  27.09.2024, 11:160 Фотофакт: Территорию ярмарки огораживают в Пскове
27.09.2024, 11:110 Псковский торг: рынок вместо рынка 27.09.2024, 11:070 Апелляционный суд признал законным отказ в удовлетворении иска великолукского предприятия о загрязнении реки Исса 27.09.2024, 10:570 «Пастырь»: Воздвижение Креста Господня 27.09.2024, 10:550 «На пятой передаче»: Ограничения движения, сезон разметки и штраф за неподчинение
27.09.2024, 10:470 Александр Котов: Работа воспитателя требует уважения к личности ребёнка и интереса к жизни 27.09.2024, 10:380 В Пскове проходит акция «На работу на велосипеде» 27.09.2024, 10:360 Директор «Михайловского» о выставке к 85-летию Курбатова: Это не для памятника, а для памяти 27.09.2024, 10:330 «Прессинг»: Почему политики бегают от журналистов?
27.09.2024, 10:310 Игорь Иванов: Профсоюзные здравницы обеспечивают качественный отдых 27.09.2024, 10:251 Пойманная летом в Псковском кремле лисица вернулась обратно 27.09.2024, 10:160 В прокат вышел фильм «Крест», частично снятый в Псково-Печерском монастыре 27.09.2024, 10:150 Когда в Пскове появятся «умные» светофоры?
27.09.2024, 10:060 Минометную мину идентифицировали в деревне Вернявино Палкинского района 27.09.2024, 09:520 Лжебанкиры и «брокер» выманили у псковичей более девяти миллионов рублей 27.09.2024, 09:510 Псковский кремль посетили олимпийские чемпионы 27.09.2024, 09:460 Прекращение движения по мосту через реку Лазавица в Великих Луках продлили до 31 октября
27.09.2024, 09:421 Клиенты Сбера теперь могут платить «улыбкой» с карты любого банка 27.09.2024, 09:300 Врач связала употребление сосисок с возникновением рака 27.09.2024, 09:150 Из-за октябрьских праздников в КНР могут вырасти сроки доставки товаров 27.09.2024, 09:000 В Совете Федерации предложили давать дополнительные баллы абитуриенткам с детьми
27.09.2024, 08:440 Народные приметы и обычаи на Воздвижение 27 сентября 27.09.2024, 08:400 Более 14 км автомобильной дороги отремонтировали в Пыталовском округе по нацпроекту 27.09.2024, 08:300 Укравшего продукты на 1050 рублей псковича задержали росгвардейцы 27.09.2024, 08:200 Ограничение скорости будет действовать на трассе Р-23 «Псков» 27 сентября
27.09.2024, 08:000 Пскович ударил соседку ножом в живот из-за хлопающей двери 27.09.2024, 07:300 День воспитателя и всех дошкольных работников отмечают в России 27 сентября 27.09.2024, 07:000 День туризма отмечается в России 27 сентября 26.09.2024, 23:040 С шестью погибшими на СВО военными простились в Псковской области
26.09.2024, 22:000 Пластический хирург разрушил три главных мифа красоты 26.09.2024, 21:300 Образовательную программу «Герои молодежи» запустили в РФ 26.09.2024, 21:000 Для псковских дизайнеров продлен прием заявок на профессиональный конкурс-марафон 26.09.2024, 20:300 Команда из Псковской области обучилась клиентоцентричности в Петербурге
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru