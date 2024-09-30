Политика

Администрацию Плюсского района реорганизовали в администрацию округа

Администрация Плюсского района реорганизована в администрацию Плюсского муниципального округа, соответствующее решение приняли плюсские депутаты.

Реорганизация администрации Плюсского района прошла в форме слияния с администрациями городских поселений «Плюсса», «Заплюсье» и сельского поселения «Лядская волость» с образованием администрации Плюсского муниципального округа.

Главу сельского поселения «Лядская волость» Наталью Егорову уполномочили направлять уведомления в письменной форме в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации.

Также главе муниципального образования «Плюсский район» Наталье Ивановой необходимо осуществить иные необходимые действия связанные с реорганизацией юридического лица.

Напомним, в Псковской области продолжается процесс преобразования муниципальных образований. Как убеждены инициаторы изменений, это позволит создать в муниципальных образованиях более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. В результате проведенного преобразования у органов МСУ будет больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением. В пользу проведения преобразований свидетельствует опыт субъектов РФ, где подобные изменения уже реализованы.

В регионе уже появились Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Пыталовский, Стругокрасненский Усвятский, Дновский, Порховский, Плюсский и Бежаницкий муниципальные округа.