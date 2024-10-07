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Труп женщины нашли во дворе на Рижском проспекте в Пскове

Рейтингомер: суд над Грацким, ускорение от Бастрыкина и дело Шлосберга*

Рейтингомер: суд над Грацким, ускорение от Бастрыкина и дело Шлосберга*. ВИДЕО

«Гонки по вертикали»: кто на новенькую, что у стареньких и зачем партийцам пиво. ВИДЕО

Рейтингомер: суд над Грацким, ускорение от Бастрыкина и дело Шлосберга*

Рейтингомер: суд над Грацким, ускорение от Бастрыкина и дело Шлосберга*

Политика

«Гонки по вертикали»: кто на новенькую, что у стареньких и зачем партийцам пиво. ВИДЕО

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Предлагаем вашему вниманию видеоверсию свежего выпуска авторской программы главного редактора Псковской Ленты Новостей Александра Савенко «Гонки по вертикали». С текстовой версией можно ознакомиться ниже по ссылке. Смотрите также «Гонки по вертикали»: кто на новенькую, что у стареньких и зачем партийцам пиво