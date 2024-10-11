Политика

«Дневной дозор»: Нужны ли России новые партии?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему необходимости появления новых партий в России. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Вот уже более 30 лет в Российской Федерации существует многопартийная система. Ее зарождение началось в эпоху перестройки, а массово политические объединения стали создаваться уже после распада СССР. В последние лет 20 количество партий в России было достаточно стабильно — плюс-минус 1-2. На сегодняшний день у нас официально зарегистрировано 25 парламентских и малых партий. Но если среднестатистический гражданин нашей страны откроет на сайте министерства юстиции список зарегистрированных партий, то увидит там множество ни о чем не говорящих названий.

Уже долгое время на слуху у россиян только несколько партий, которые можно сосчитать по пальцам одной руки. Они участвуют в выборах, представляют интересы населения в Госдуме, в законодательных собраниях регионов, в городских парламентах, выдвигают здравые или популистские инициативы, декламируют свои требования от государства… Остальные партии находятся в состоянии сомнамбулического сна, хотя, когда они создавались, у определенной части электората были надежды, что с их появлением что-то поменяется.

И вот недавно на политическом горизонте появилась еще одна партия, пока еще не зарегистрированная в Минюсте, — «Партия любителей пива». Ну… как появилась? Это был уже второй заход. Она была зарегистрирована в 1994 году, но в 98-м прекратила существование, так и не добившись каких-то ощутимых успехов. И вот один из ее тогдашних основателей политтехнолог Константин Калачев решил воссоздать проект, чтобы пройти в Госдуму. Главную ставку «любители пива» делают на «спящих» избирателей, которые уже разочаровались во всех партиях и ни за кого не голосовали.

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Есть ли в обществе запрос на перемены - на появление новых партий, на изменение традиционного партийного расклада, в котором лидеры не сменяются уже десятки лет? Могут ли сегодня новые партии составить реальную конкуренцию «старым»? Есть ли будущее у политических объединений вроде «Партии любителей пива» или пусть уж лучше остаются на уровне клуба по интересам? Надо ли вообще трансформировать нашу политическую систему? Об этом — в программе «Дневной дозор».

Так уж устроен русский человек, что по менталитету он всегда был против колхозов и партий — не свойственна ему партийная культура и ведение коллективного хозяйства, - рассуждает псковский промышленник, директор холдинга NPN Игорь Савицкий. Мы индивидуалисты, и многопартийная система, где все партии похожи друг на друга, абсолютно не нужна, полагает он. Смысл у политических объединений только один — пропихнуть во власть тех людей, кто не выиграл бы честные выборы никогда. Также Игорь Савицкий напомнил известные принципы партийного строительства и усмотрел в наших — российских — симптомы нарушения Конституции.

«Все, кто постарше, помнят идею Ленина, Сталина или еще кого-то, то есть основные принципы партийного союза. Они не сами их придумали, они существуют во всем мире. Принципа два. Выборность всех органов управления властью сверху до низу. И отчетность всех органов управления партией сверху до низу. А у нас в законе это абсолютно не прописано. У нас нет такого порядка, что низы выбирают лидеров. Сами лидеры выдвигают региональных лидеров, региональные лидеры выдвигают федеральных лидеров и так далее. У нас все назначается не снизу вверх, а сверху вниз, вот и все. Это злостное нарушение Конституции, закона, это вообще подпадает даже под статью узурпация власти. Это совершенно незаконно. Не соблюдается сам принцип построения партии. Это не партии, это некие другие формирования, которые узурпируют власть в РФ. В итоге у нас отсутствуют выборы после 1998 года. Сейчас выборы чисто технические и ни о чём».

Новых партий в России создается не так уж много. В ближайшее время они не будут появляться в принципе, поскольку в режиме СВО идет централизация вокруг стержня государственности, поэтому появиться чему-то новому на нашем политическом небосклоне сложно, полагает руководитель «Экспертного клуба: псковский регион» Илья Стрелков. Поэтому новые политические силы сильно рискуют — в случае отказа в регистрации это будет для них будет большой имиджевой потерей. Вдвойне в этом плане рискует «Партия любителей пива». Да, ее появление, что называется, взорвало информационное поле как нечто интересное и новое (точнее, воскресшее старое). Но партию могут элементарно не зарегистрировать уже только потому, что в ее названии фигурирует алкогольный напиток. Но если все получится, и если эта партия окажется не просто пиар-ходом, то у нее есть шанс «отхватить» кусок избирателя от других партий.

«Прежде всего, могут пострадать ЛДПР и "Новые люди". Их избиратели, возможно, перекинутся в корзину "Партии любителей пива". "Новые люди" — молодежное движение, интересное. Какой-то более-менее креативный движ. Я думаю, что вокруг "Партии любителей пива" как раз и будет расти какое-то креативное, молодежное крыло».

«Партия любителей пива» — это что-то из разряда юмора, но она имеет шанс найти свое место в нашей политической жизни, полагает председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду!», депутат областного Собрания Олег Брячак. Политическая активность россиян находится ниже плинтуса. Они уже устали от существующих парламентских партий и не хотят ни идти в политику, ни выбирать тех, кто туда собрался. Поэтому многопартийность — это хорошо, отмечает Олег Брячак.

«На сегодняшний день все партии похожи друг на друга. Я имею в виду парламентские партии, которые представлены в Государственной Думе, большие партии. У них примерно одинаковая повестка — за мир во всём мире, за всё хорошее. Каждый по-своему желает добра нашей стране, и примерно лозунги у всех одинаковые. Если будет появляться нечто оригинальное, как, например, "Партия любителей пива" или "Партия любителей морковки", то это будет иметь своё место, и те люди, которые обладают чувством юмора и любят пиво или морковку, будут в эти партии вступать. Возможно, в каком-то регионе, при наличии грамотных пиар-менеджеров, они преодолеют 5 процентов и у них будет даже один депутат в каком-нибудь областном собрании».

Партий в нашей стране и так много - новых создавать не надо. Поэтому лучше бы «Партия любителей пива» оставалась на уровне клуба по интересам, отмечает секретарь обкома КПРФ Александр Ножка и поясняет свою позицию.

«Партий больше уже не надо. Достаточно 25. Тот, кто свои взгляды соизмеряет все время, может выбрать любую из них, какая ему подходит. Поэтому это к улучшению не приведет. 25 достаточно. 25 даже много. Четыре парламентские есть, и достаточно. Каждый может выбрать себе по душе партию. И людей было бы в партии больше, и активности».

Население не устраивает партийная система в России, отмечал в одном из интервью нашей радиостанции кандидат социологических наук, доцент кафедры связей с общественностью и журналистики ПсковГУ Сергей Кулдин. Она была слеплена на скорую руку, многие партии звучали, пока у них были харизматичные лидеры и тянули одеяло на себя. Но по большей части сегодняшние политические объединения не отвечают чаяниям народа.

«У населения недоумение по поводу того, что такое партийная система в России. Во-первых, она очень молодая, еще не сложилась, поэтому здесь такой стабильности и не может быть, все это еще находится в процессе длительного становления. Пока что эти партии не отвечают чаяниям широких социальных групп. Партии обычно выходят из общественных организаций, то есть формируются снизу. Исторически так было, в истории политических учений. У нас партии сформировались на скорую руку, были слеплены в рамках демократического ренессанса, так называемой перестройки. Собственно говоря, неудовлетворенность партийной системой существует».

В последние годы в общественное пространство неоднократно вбрасывались идеи сократить количество партий в России. Бизнесмен, директор псковского «Империала» Николай Рассадин убежден, что искусственно ограничивать их число неправильно — люди имеют право объединяться в партии. Другой вопрос, смогут ли новые партии создать реальную конкуренцию партиям-мастодонтам и изменить ситуацию в стране. Комментарий Николая Рассадина.

«Люди имеют право объединяться. Партии, любители пива, любители колбасы, это уже желание людей. Будут они активно участвовать в политическом пространстве или не будут они участвовать, это уже проблема самой партии. Составят ли конкуренцию такие партии нашим мастодонтам? Конечно, нет. У нас никакие партии не могут составить конкуренцию. Единственная, непоколебимая партия — "Единая Россия". Все партии, которые создаются искусственно, как, например, "Новые люди" — это, так называемая, повестка Кремля. Очищая политическое пространство от партий, которые не интересны государству, они должны чем-то замещать освободившееся пространство. Поэтому псевдолиберальные партии создаются, чтобы отвлечь электорат, который не хочет голосовать за коммунистов, за консерваторов. Такие партии создаются, но это искусственный проект. Изменит это политическую ситуацию в стране? Нет, конечно, не изменит. Если не поменять политическую систему, то все останется по-прежнему. Создастся 30 партий, 10 партий, ничего не поменяется. Основную роль в стране будет играть наша известная всем партия. Я считаю, что здесь даже дискуссию вести никакую не надо».

Есть ли в российском обществе запрос на новые партии? Этот вопрос очень детально изучался в 2020 году, когда тестировалась возможность прохождения в Госдуму пятой партии. И там была любопытная социология, вспоминает политолог Евгений Минченко: с одной стороны, примерно половина избирателей говорила, что нет в России такой партии, которая выражает их интересы, а с другой, у значительной части электората было агрессивное непринятие создания новых партий. Поэтому речь идет о том, чтобы было какое-то внятное предложение со стороны новой политической силы, которая хочет не просто зарегистрироваться, но и закрепиться. У одной новой на тот момент партии это получилось, и по итогам сентябрьских выборов 2021 года ей удалось стать «пятым элементом» в Госдуме, отметил Евгений Минченко.

«Сейчас, я думаю, история пойдет по пути переформатирования уже существующих партийных проектов, тем более времени до выборов в Госдуму 2026 года осталось немного. Но мы видим, что власть держит какие-то проекты на плаву, как, например, аккуратно перетащили через пятипроцентный барьер в некоторых регионах в этом году "Зеленых" и "Партию пенсионеров". Если основные элитные группы, кого мы называем "Политбюро 2.0", будут удовлетворены своим представительством в существующих политических партиях, останется, как есть. Может быть, даже сократится. Если возникнут какие-то неудовлетворенные группы, они себе выберут новую ракету-носитель. Но в целом социологи говорят так: молодежь, люди до 35-ти лет и москвичи, считают, что нужно много разных партий, которые представляли бы разные точки зрения. Оставшаяся часть России исходит из того, что хватило бы и двух партий».

Как показал апрельский опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения, для 42% россиян не существует партии, которая представляет их интересы. Противоположного мнения придерживаются почти столько же - 43% опрошенных. При этом 45% хотели бы уменьшить количество партий, 37% не желают изменений и только каждый десятый респондент высказался за появление новых партий. Так может, сейчас действительно не время их создавать?

Татьяна Иванова