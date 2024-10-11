«Дневной дозор»: Нужны ли России новые партии?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему необходимости появления новых партий в России. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Вот уже более 30 лет в Российской Федерации существует многопартийная система. Ее зарождение началось в эпоху перестройки, а массово политические объединения стали создаваться уже после распада СССР. В последние лет 20 количество партий в России было достаточно стабильно — плюс-минус 1-2. На сегодняшний день у нас официально зарегистрировано 25 парламентских и малых партий. Но если среднестатистический гражданин нашей страны откроет на сайте министерства юстиции список зарегистрированных партий, то увидит там множество ни о чем не говорящих названий.
Уже долгое время на слуху у россиян только несколько партий, которые можно сосчитать по пальцам одной руки. Они участвуют в выборах, представляют интересы населения в Госдуме, в законодательных собраниях регионов, в городских парламентах, выдвигают здравые или популистские инициативы, декламируют свои требования от государства… Остальные партии находятся в состоянии сомнамбулического сна, хотя, когда они создавались, у определенной части электората были надежды, что с их появлением что-то поменяется.
И вот недавно на политическом горизонте появилась еще одна партия, пока еще не зарегистрированная в Минюсте, — «Партия любителей пива». Ну… как появилась? Это был уже второй заход. Она была зарегистрирована в 1994 году, но в 98-м прекратила существование, так и не добившись каких-то ощутимых успехов. И вот один из ее тогдашних основателей политтехнолог Константин Калачев решил воссоздать проект, чтобы пройти в Госдуму. Главную ставку «любители пива» делают на «спящих» избирателей, которые уже разочаровались во всех партиях и ни за кого не голосовали.
Есть ли в обществе запрос на перемены - на появление новых партий, на изменение традиционного партийного расклада, в котором лидеры не сменяются уже десятки лет? Могут ли сегодня новые партии составить реальную конкуренцию «старым»? Есть ли будущее у политических объединений вроде «Партии любителей пива» или пусть уж лучше остаются на уровне клуба по интересам? Надо ли вообще трансформировать нашу политическую систему? Об этом — в программе «Дневной дозор».
Так уж устроен русский человек, что по менталитету он всегда был против колхозов и партий — не свойственна ему партийная культура и ведение коллективного хозяйства, - рассуждает псковский промышленник, директор холдинга NPN Игорь Савицкий. Мы индивидуалисты, и многопартийная система, где все партии похожи друг на друга, абсолютно не нужна, полагает он. Смысл у политических объединений только один — пропихнуть во власть тех людей, кто не выиграл бы честные выборы никогда. Также Игорь Савицкий напомнил известные принципы партийного строительства и усмотрел в наших — российских — симптомы нарушения Конституции.
Новых партий в России создается не так уж много. В ближайшее время они не будут появляться в принципе, поскольку в режиме СВО идет централизация вокруг стержня государственности, поэтому появиться чему-то новому на нашем политическом небосклоне сложно, полагает руководитель «Экспертного клуба: псковский регион» Илья Стрелков. Поэтому новые политические силы сильно рискуют — в случае отказа в регистрации это будет для них будет большой имиджевой потерей. Вдвойне в этом плане рискует «Партия любителей пива». Да, ее появление, что называется, взорвало информационное поле как нечто интересное и новое (точнее, воскресшее старое). Но партию могут элементарно не зарегистрировать уже только потому, что в ее названии фигурирует алкогольный напиток. Но если все получится, и если эта партия окажется не просто пиар-ходом, то у нее есть шанс «отхватить» кусок избирателя от других партий.
«Партия любителей пива» — это что-то из разряда юмора, но она имеет шанс найти свое место в нашей политической жизни, полагает председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду!», депутат областного Собрания Олег Брячак. Политическая активность россиян находится ниже плинтуса. Они уже устали от существующих парламентских партий и не хотят ни идти в политику, ни выбирать тех, кто туда собрался. Поэтому многопартийность — это хорошо, отмечает Олег Брячак.
Партий в нашей стране и так много - новых создавать не надо. Поэтому лучше бы «Партия любителей пива» оставалась на уровне клуба по интересам, отмечает секретарь обкома КПРФ Александр Ножка и поясняет свою позицию.
Население не устраивает партийная система в России, отмечал в одном из интервью нашей радиостанции кандидат социологических наук, доцент кафедры связей с общественностью и журналистики ПсковГУ Сергей Кулдин. Она была слеплена на скорую руку, многие партии звучали, пока у них были харизматичные лидеры и тянули одеяло на себя. Но по большей части сегодняшние политические объединения не отвечают чаяниям народа.
В последние годы в общественное пространство неоднократно вбрасывались идеи сократить количество партий в России. Бизнесмен, директор псковского «Империала» Николай Рассадин убежден, что искусственно ограничивать их число неправильно — люди имеют право объединяться в партии. Другой вопрос, смогут ли новые партии создать реальную конкуренцию партиям-мастодонтам и изменить ситуацию в стране. Комментарий Николая Рассадина.
Есть ли в российском обществе запрос на новые партии? Этот вопрос очень детально изучался в 2020 году, когда тестировалась возможность прохождения в Госдуму пятой партии. И там была любопытная социология, вспоминает политолог Евгений Минченко: с одной стороны, примерно половина избирателей говорила, что нет в России такой партии, которая выражает их интересы, а с другой, у значительной части электората было агрессивное непринятие создания новых партий. Поэтому речь идет о том, чтобы было какое-то внятное предложение со стороны новой политической силы, которая хочет не просто зарегистрироваться, но и закрепиться. У одной новой на тот момент партии это получилось, и по итогам сентябрьских выборов 2021 года ей удалось стать «пятым элементом» в Госдуме, отметил Евгений Минченко.
Как показал апрельский опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения, для 42% россиян не существует партии, которая представляет их интересы. Противоположного мнения придерживаются почти столько же - 43% опрошенных. При этом 45% хотели бы уменьшить количество партий, 37% не желают изменений и только каждый десятый респондент высказался за появление новых партий. Так может, сейчас действительно не время их создавать?
Татьяна Иванова