Политика

Михаил Ведерников встретился с новым сенатором от региона Натальей Мельниковой

Губернатор Псковской области встретился с Натальей Мельниковой, которая решением депутатов областного Собрания депутатов наделена полномочиями сенатора в Совете Федерации от Псковской области сегодня, 15 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в правительстве Псковской области.

Наталья Мельникова сменила на посту Андрея Турчака, который, по словам Михаила Ведерникова, очень многое сделал для региона. Учитывая предыдущий опыт работы в региональном отделении социального фонда России, Михаил Ведерников предложил Наталье Мельниковой курировать вопросы социальной сферы.

«По итогам Дней региона, которые в мае этого года прошли в Совете Федерации, был принят серьезный пакет решений. В их числе, например, решение о строительстве детско-взрослой поликлиники в Псковском районе на 750 мест. Мы недавно встречались в Москве с сенаторами и депутатами Государственной Думы от региона, обсудили основные направления и объекты, которые должны находиться в фокусе внимания. Я рассчитываю, что вы лаконично вольетесь в команду, будете представлять интересы Псковской области и отстаивать то финансирование, о котором удается договориться в рамках рабочих поездок в Москву», - отметил губернатор.

«Быть сенатором с одной стороны очень почетно, а с другой — ответственно и важно. И я осознаю насколько серьезные задачи будут возложены на меня. Постараюсь весь свой опыт направить на благо нашей Псковской области. Буду делать все, чтобы жители нашего региона чувствовали поддержку и человеческое участие. Я коренная псковичка и буду стараться, чтобы моя родная Псковская область и дальше развивалась», - поблагодарила за доверие и поддержку Наталья Мельникова.

Напомним, второй сенатор от Псковской области Алексей Наумец отвечает за правоохранительный блок, вопросы безопасности и поддержки участников специальной военной операции, их семей.