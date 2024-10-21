Политика

Документы на регистрацию «Партии любителей пива» подадут 25 октября

Документы на регистрацию «Партии любителей пива» на федеральном уровне подадут 25 октября. Об этом участник учредительного съезда «Партии любителей пива» Сергей Яковенко сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«25 октября будет подан комплект документов на регистрацию партии на федеральном уровне. Если все получится, после регистрации уже начнем непосредственное движение, привлечение в ряды сторонников организации. Люди уже, которые наслышаны, спрашивали, что это за партия? Какие цели? Можно ли вступить? Не будем обманывать народ. Вступать-то можно, но пока еще некуда вступать. Прошел просто учредительный съезд», – сказал Сергей Яковенко.

Он отметил, что, по его мнению, в настоящее время возникла потребность создать альтернативу политическим партиям, которые активно работают в России.

«Не хочу заниматься грядками и просмотром телевизора. Почему бы не вести активный образ жизни и принимать участие в жизни нашей Псковской области? У меня главная задача на данном этапе - это расширять нашу партию именно в Псковской области. У нас три члена партии в Пскове и 2 в Великих Луках», – добавил Сергей Яковенко.

Напомним, 5 октября в Москве состоялся учредительный съезд «Партии любителей пива», участие в котором приняли более ста делегатов из 50 регионов России, в том числе из Псковской области.