Документы на регистрацию «Партии любителей пива» подадут 25 октября

Документы на регистрацию «Партии любителей пива» на федеральном уровне подадут 25 октября. Об этом участник учредительного съезда «Партии любителей пива» Сергей Яковенко сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он отметил, что, по его мнению, в настоящее время возникла потребность создать альтернативу политическим партиям, которые активно работают в России.
«Не хочу заниматься грядками и просмотром телевизора. Почему бы не вести активный образ жизни и принимать участие в жизни нашей Псковской области? У меня главная задача на данном этапе - это расширять нашу партию именно в Псковской области. У нас три члена партии в Пскове и 2 в Великих Луках», – добавил Сергей Яковенко.
Напомним, 5 октября в Москве состоялся учредительный съезд «Партии любителей пива», участие в котором приняли более ста делегатов из 50 регионов России, в том числе из Псковской области.