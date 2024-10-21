Политика

Елена Тимашова: Благодаря муниципальной реформе средства регионального бюджета стали быстрее поступать на места

Период прохождения региональных денежных средств от бюджета области до конкретной территории сократился на месяц благодаря муниципальной реформе. Об этом начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова сообщила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Правительство Псковской области в рамках реформы поставило для себя цель упорядочить работу, которая проводится в администрациях муниципальных округов, создать абсолютно четкую, понятную вертикаль управления муниципальным образованием, где понятно, кто руководит территорией муниципального образования, кто подчиняется. Эта цель у нас достигнута. Ни дня мы не пожалели о том, что начали преобразования», – сказала Елена Тимашова.

Она добавила, что правительству Псковской области удалось сократить время прохождения финансов от бюджета региона до бюджета конкретной территории.

«Буквально на месяц сократился период прохождения региональных средств от бюджета региона до конкретной территории. Это очень важно. Также наши муниципальные образования только за счет централизации закупок сэкономили от 5 миллионов до 9 миллионов рублей», – уточнила Елена Тимашова.

Напомним, старт процессу преобразования районов в муниципальные округа был дан в Псковской области в прошлом году. Тогда по итогам изменений на карте региона появились Печорский, Стругокрасненский, Пыталовский, Новоржевский, Красногородский, Локнянский, Опочецкий и Невельский муниципальные округа. В 2024 году по пути первопроходцев пошли в Бежаницком, Дновском, Плюсском, Порховском и Усвятском районах.

По замыслу инициаторов реформы, она позволит создать более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. У органов местного самоуправления должно стать больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением.

Круглый стол «Муниципальная реформа в действии» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) проходит по инициативе Псковского областного Собрания депутатов.